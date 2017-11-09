Израиль изменил процесс предоставления статуса беженцев украинцам 9 ноября 2017 г. источник 0 0

Израиль упростил порядок рассмотрения обращений граждан Украины о получении статуса беженца.

Как сообщает департамент консульской службы МИД, 17 октября 2017 вступили в силу изменения в нормативно-правовых актах Израиля, регулирующие процедуру рассмотрения МВД обращений граждан Украины на получение статуса беженца.



«Указанные изменения предусматривают ускоренный процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца при условии, что такие ходатайства подаются гражданами иностранных государств, которые по решению Службы народонаселения и иммиграции МВД Израиля признаны безопасными для их возвращения в эти страны», - отмечается в сообщении.



По результатам оценки текущей ситуации в Украине специалистами МВД и МИД Израиля принято решение об отнесении Украины в перечень стран, в которые безопасно возвращать граждан, которым отказано в предоставлении политического убежища в Государстве Израиль.



Такой порядок рассмотрения обращений о предоставлении статуса беженцев может также применяться при рассмотрении МВД Израиля ходатайств граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях.



Введение нового порядка рассмотрения обращений граждан Украины о предоставлении статуса беженца в Государстве Израиль рассматривается израильской стороной как оперативное мероприятие, имеющее целью ограничить возможности недобросовестного использования механизма легального трудоустройства на территории страны, предусмотренном положениями израильского законодательства в сфере беженцев.