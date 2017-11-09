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Председателей областных администраций и их замов лишили статуса госслужащих

Председателей областных администраций и их замов лишили статуса госслужащих
Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы» (№7126).
За это решение проголосовали 234 народных депутата из 358, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что действие закона "О государственной службе" не распространяется на председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей. Так, председатели местных госадминистраций изымаются из перечня должностей государственной службы категории "А" (высший корпус государственной службы), а из категории "Б" изымаются заместители председателей местных госадминистраций. Зато к категории "Б" отнесены должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений местных госадминистрации, аппаратов местных госадминистраций, их структурных подразделений.

Среди прочего, законом устанавливается, что полномочия руководителя госслужбы в местных госадминистрациях осуществляет руководитель аппарата - в аппарате местной госадминистрации и ее структурных подразделениях (кроме структурных подразделений со статусом юридических лиц публичного права); руководитель структурного подразделения со статусом юридического лица публичного права - в таком подразделении.

При рассмотрении законопроекта народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко с голоса зачитал ряд поправок к документу с тем, чтобы перед подписанием с их учетом было проведено технико-юридическое редактирование текста.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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