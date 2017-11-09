Минздрав изменил названия медицинских должностей 9 ноября 2017 г. источник 0 0

В Украине с 1 ноября вступили в действие изменения к классификатору профессий, в котором изменились медицинские должности.

"Введены новые профессиональные названия: "врач внутренней медицины", "ассистент эрготерапевта", "ассистент физического терапевта", "парамедик", "экстренный медицинский техник", "инструктор по предоставлению догоспитальной помощи", "инструктор по предоставлению первой помощи". Изменено профессиональное название работы "фельдшер по медицине неотложных состояний" на "парамедик", а "врач-терапевт" на "врач внутренней медицины". Также изменено название работы "сестра медицинская по лечебной физкультуре", "сестра медицинская по массажу" на "ассистент физического терапевта". Название "инструктор по трудовой терапии" и "инструктор по трудовой адаптации" изменено на "ассистент эрготерапевта", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Также, в соответствии с международной классификацией, в новом классификаторе отменены такие профессиональные названия работ, как "врач-терапевт участковый", "врач-терапевт подростковый", "врач-терапевт цехового врачебного участка", "специалист по физической реабилитации".



В Минздраве отмечают, что отмены должностей или увольнения медицинских работников не будет.



"Медики с соответствующим образованием и навыками автоматически будут занимать должности с новыми профессиональными названиями, с дальнейшим прохождением курсов повышения квалификации", - идет речь на сайте Минздрава.



Классификатор профессий используется для записи о работе в трудовые книжки работников.



Данные изменения в классификатор профессий были внесены в соответствии с международной классификацией и нормативами Европейского Союза, подчеркнули в Минздраве.