Харьков

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В Региональном центре услуг будет вести прием представитель Омбудсмена

В Региональном центре услуг будет вести прием представитель Омбудсмена
Прием граждан представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по Харьковской области будет проводиться в Региональном центре услуг на проспекте Тракторостроителей, 144.
Личный прием граждан региональным представителем Омбудсмена будет проводиться каждый второй вторник месяца с 12:00 до 14:00.
Справка
Парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина и защита прав каждого на территории Украины и в пределах ее юрисдикции на постоянной основе осуществляет Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, который в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, действующими международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Региональные представительства Уполномоченного осуществляют: мониторинг соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина; разъясняют по поручению Уполномоченного меры, которые должны принять лица, подавшее обращение к Уполномоченному; обеспечивают взаимодействие Уполномоченного с представителями институтов гражданского общества; предоставляют предложения Уполномоченному по обеспечению прав и свобод человека; проводят приемы граждан; налаживают связи с территориальными органами государственных органов власти, взаимодействуют с органами местного самоуправления и пр.

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