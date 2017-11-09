Как распознать аллергию на холод 9 ноября 2017 г. источник 0 0

Симптомы аллергии на холод часто очень похожи на естественную реакцию кожи на переохлаждение и морозную погоду, на симптомы других аллергических кожных реакций.

Обычно мелкие зудящие высыпания, покраснения, а иногда даже достаточно крупные волдыри – так называемые "холодовая крапивница" и "холодовой дерматит" – появляются на открытых участках кожи во время прогулок. В первую очередь на лице, ушных раковинах и кистях рук. Однако позже сыпь и другие кожные симптомы холодовой аллергии могут распространиться по всему телу.



Чаще всего аллергия на холод проявляется при температуре ниже 10 градусов. Но у некоторых она возникает и при относительно теплой погоде – около нуля. Все дело – в повышении в крови уровня криоглобулинов, особых белков, реагирующих на охлаждение. Отличить холодовую крапивницу или дерматит от простой реакции кожи на мороз и переохлаждение можно достаточно просто. Обычные реакции организма на минусовую температуру (резкое сужение сосудов на морозе, вызывающее покраснение кожи и иногда даже зуд) проходят в теплом помещении через несколько минут. А для исчезновения проявлений аллергии потребуется от нескольких часов до 3-5 дней.



Также кожной аллергии на холод могут сопутствовать (или проявляться совершенно независимо от нее) так называемые псевдоаллергический холодовой насморк (ринит) и псевдоаллергический конъюнктивит, последнему обычно свойственны покраснение или отеки век и повышенное слезотечение на морозе. В теплом помещении все симптомы такого аллергического насморка или аллергического коньюктивита быстро проходят.



В группе риска по холодовой аллергии – люди, перенесшие недавно вирусную инфекцию (ОРВИ, грипп), имеющие какие-либо аллергические реакции или наследственную предрасположенность к ним, страдающие хроническими заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта. Также тонзиллит, фарингит и другие хронические заболевания всегда делают организм более уязвимым для аллергенов.



Диагностировать аллергию на холод поможет простой тест: кусочек льда на 5 минут прикладывают к руке и смотрят реакцию. Однако следует помнить, что никакие "домашние" средства диагностики высокой точностью не обладают. Достоверно диагностировать аллергию может только врач-аллерголог с помощью специального обследования.