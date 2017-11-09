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В Германии медбрат убил более ста пациентов

В Германии медбрат убил более ста пациентов
В немецкой федеральной земле Нижняя Саксония правоохранители подозревают, что экс-медбрат Нильс Хегель отравил 106 пациентов, а это на 16 человек больше, чем предполагалось ранее.
Подозрения основываются на результатах токсикологической экспертизы, сказано в совместном пресс-релизе полицейского управления и прокуратуры Ольденбурга.

В феврале 2015 года ыл осужден по обвинению в убийстве двух пациентов к пожизненному заключению. Сам осужденный заявлял, что убил около 90 пациентов в реанимационных отделениях больниц в городах Дельменхорст и Ольденбург, дав им смертельную дозу лекарства.

«В начале этой недели следственные органы получили результаты всех токсикологических тестов. Они выявили еще 16 подозрительных случаев», - говорится в документе.

Преступные действия Хегеля заметил один из его коллег еще в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на 7,5 лет за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов лекарства.

Медбрат признался, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами.

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