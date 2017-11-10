Как в Харькове отпраздновали День украинской письменности и языка 10 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове подвели итоги областного конкурса ораторского искусства.

В итоговом выступлении, которое прошло 9 ноября, в День письменности и языка, участвовали ученики старших классов общеобразовательных учреждений области – победители различных этапов XVII Областного конкурса ораторского искусства. Эссе сочиняли около двухсот старшеклассников, шесть ребят стали победителями.



Конкурс ежегодно проводится на базе КВУЗ «Харьковская академия непрерывного образования». В этом году его темой стали строки из стихотворения известного украинского поэта-песенника Игоря Федчишина: «Стежинок у світі багато, та лиш одна веде крізь все життя: із безтурботного дитинства – в майбуття».



По данным ректора Харьковской академии непрерывного образования Любови Покроевой, в этом году в конкурсе ораторского искусства приняли участие около 200 учащихся школ области. Они писали эссе на предложенную тему. Около 30 человек вышли в финал, где защищали идеи, изложенные в эссе. Победителями стали шесть лучших ораторов.



– Мы предлагаем конкурсантам темы, в которых они могли бы раскрыться не только как ораторы и знатоки украинского языка, но и как граждане Украины, проявить свою жизненную позицию, – рассказала Любовь Покроева. – Сегодняшняя молодежь очень активна. Важно помочь молодым людям развивать эту активность и формировать такую ​​жизненную позицию, которая позволит им достичь успеха и послужить своей стране.



Победители конкурса



I место – Екатерина Степанова, ученица 11 класса Харьковской гимназии № 152;



I место – Геннадий Супрун, ученик 11 класса Балаклейского лицея;



II место – Максим Коваленко, ученик 11 класса Безлюдовского юридического лицея;



II место – Владимир Сивицкий, ученик 11 класса Пересечанского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа I-III ступеней - дошкольное учреждение» (Дергачевский район);



III место – Даниил Митяков, ученик 10 класса Краснопавловской общеобразовательной школы I-III ступеней (Лозовский район);



III место – Анастасия Пушкарская, ученица 10 класса Харьковской гимназии № 39.



Кстати, В День письменности украинцы могли проверить свою грамотность – написать радиодиктант национального единства. А в Харькове презентовали украинский спикинг-клуб. Посещать курсы государственного языка можно бесплатно. Слушателей научат правильно говорить и писать на украинском, а также деловому языку и риторике.