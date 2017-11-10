Харьковские власти пообещали восстановить системы противопожарной защиты в высотных домах 10 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В домах высокой этажности Харькова в 2017 году произошло 48 пожаров, в которых погибло два человека, ущерб составил 2,7 млн грн.

Такие, в частности, данные озвучил начальник Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Юрченко.



Впрочем, материальный ущерб ни в какое сравнение с жизнями людей не вписывается. Проблема обеспечения пожарной и техногенной безопасности высотных домов и содержания систем противопожарной защиты назрела не вчера. За последние пять лет в высотках произошло 376 пожаров, в которых погибло 13 человек, а ущерб составил около 8,5 млн грн.



В Харькове эксплуатируется 701 дом высотой 26,5 м и выше, в которых проживает треть жителей города – около 500 тысяч человек. За 9 месяцев 2017 года был выполнен текущий ремонт 43 систем противодымной защиты. Однако, несмотря на проводимую работу, до настоящего времени в 478 домах системы противопожарной защиты не работают, что составляет 69% общего количества оборудованных. В 508 домах системы противопожарной автоматики не обслуживаются вовсе. Это 72,7%. Из 715 систем дымоудаления в заброшенном состоянии находятся 303, а из 33 тысяч пожарных кранов – чуть меньше половины.



По данным спасателей, многие пожары произошли из-за захламленности мест общего пользования жителями домов, что приводит к блокировке путей эвакуации, а перепланировка тамбуров и коридоров не позволяет специалистам проверить системы пожаротушения.



В 2018 году планируется довести показатель работоспособности систем противопожарной защиты с нынешнего 31% до 50%, а потом продолжать эту работу до полного завершения.



Если в домах коммунальной собственности эти вопросы хоть как-то решаются, то в ведомственном жилищном фонде состояние противопожарной защиты домов вообще не улучшается. Таким образом, собственников этих домов придется принудить заняться соответствующей работой – либо в рамках действующего законодательства, либо руководствуясь принципом «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».



– Откладывать эту работу нельзя, потому что на кону, в случае возникновения пожаров, – жизни людей, – подчеркнул первый заместитель городского головы Игорь Терехов.