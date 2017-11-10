Харьков

  • 109
    •  / 

Харьковские власти пообещали восстановить системы противопожарной защиты в высотных домах

Харьковские власти пообещали восстановить системы противопожарной защиты в высотных домах
В домах высокой этажности Харькова в 2017 году произошло 48 пожаров, в которых погибло два человека, ущерб составил 2,7 млн грн.
Такие, в частности, данные озвучил начальник Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Юрченко.

Впрочем, материальный ущерб ни в какое сравнение с жизнями людей не вписывается. Проблема обеспечения пожарной и техногенной безопасности высотных домов и содержания систем противопожарной защиты назрела не вчера. За последние пять лет в высотках произошло 376 пожаров, в которых погибло 13 человек, а ущерб составил около 8,5 млн грн.

В Харькове эксплуатируется 701 дом высотой 26,5 м и выше, в которых проживает треть жителей города – около 500 тысяч человек. За 9 месяцев 2017 года был выполнен текущий ремонт 43 систем противодымной защиты. Однако, несмотря на проводимую работу, до настоящего времени в 478 домах системы противопожарной защиты не работают, что составляет 69% общего количества оборудованных. В 508 домах системы противопожарной автоматики не обслуживаются вовсе. Это 72,7%. Из 715 систем дымоудаления в заброшенном  состоянии находятся 303, а из 33 тысяч пожарных кранов – чуть меньше половины.

По данным спасателей, многие пожары произошли из-за захламленности мест общего пользования жителями домов, что приводит к блокировке путей эвакуации, а перепланировка тамбуров и коридоров не позволяет специалистам проверить системы пожаротушения. 

В 2018 году планируется довести показатель работоспособности систем противопожарной защиты с нынешнего 31% до 50%, а потом продолжать эту работу до полного завершения.

Если в домах коммунальной собственности эти вопросы хоть как-то решаются, то в ведомственном жилищном фонде состояние противопожарной защиты домов вообще не улучшается. Таким образом, собственников этих домов придется принудить заняться соответствующей работой – либо в рамках действующего законодательства, либо руководствуясь принципом «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

– Откладывать эту работу нельзя, потому что на кону, в случае возникновения пожаров, – жизни людей, – подчеркнул первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей10 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4823 грн
100 EUR 3088.76 грн
100 USD 2655.86 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи