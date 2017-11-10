В Харькове начались немецкие события 10 ноября 2017 г. Татьяна Ландесман 0 0

Каждый год осенью Харьков становится немного немецким. Генеральное консульство Германии в Донецке (офис в Днепре) проводит в Харькове Недели Германии.

В этом году они пройдут с 10 по 24 ноября и предложат ряд интересных и полезных мероприятий — открытие выставок и муралов, конкурсы детского рисунка и студенческих проектов. Все они не только знакомят украинскую и немецкую культуры, но и создают горизонтальные связи между коллегами и людьми с общими интересами в обеих странах.



Уже традиционные Недели Германии в Харькове в этом году посвящены 25-й годовщине украинско-германских дипломатических отношений. Немного дольше — 27 лет — продолжаются побратимские отношения между Харьковом и Нюрнбергом. Этим годовщинам посвящен мурал, который откроется 13 ноября на ул. Пушкинской, 28.



Место создания мурала выбрано не случайно. Во-первых, Пушкинская ранее была Немецкой улицей. А во-вторых, напротив дома №23 стояла немецкая евангелическо-лютеранская церковь, которую горожане знали как кирху. Этот дом в южно-германском стиле построили в 1913 году, а разрушили в 1958-м.



— Разрушение этой церкви — трагическая потеря для Харькова, для его архитектуры. Мы хотели бы как-то отметить это место, потому выбрали мурал — словно тень от несуществующей уже кирхи падает на дом напротив, — объясняет идею проекта Почетный консул Германии в Харькове Татьяна Гавриш.



Чтобы выбрать, каким именно будет мурал, провели конкурс среди студентов и выпускников факультетов творческих направлений. Выиграл эскиз Die offene Tur Алексея Постульги. Наградой победителю станет участие в стрит-фестивале в Нюрнберге. Открытие мурала состоится 13 ноября в 15:00.



— Мы ждем художников, историков, немецкую общину города. Но и всем горожанам это будет интересно, — считает кураторка проекта Дарья Хрисанфова. — Сейчас мурал уже не может быть просто декоративным украшением, он должен быть символом, становиться мифом города. Его хочется обсуждать, размышлять над ним. Надеюсь, мы создали именно такой мурал.



В тот же день, 13 ноября, в Художественной галерее им. Генриха Семирадского в ХНУ им. В.Н. Каразина (площадь Свободы, 6) откроется Культурно-просветительская выставка «Here I stand — Мартин Лютер, Реформация и ее последствия», посвященная 500-летию начала Реформации. Экспозиция изображает разные стороны тогдашней жизни: например, экономические аспекты, наука, влияние государства и церкви на быт, значение языков и, наконец, личность самого Мартина Лютера. Выставку дополнит подборка литературы и архивных материалов на тему Реформации. Посетить выставку можно будет в течение недели. В последний день проекта, 20 ноября, на историческом факультете ХНУ им. В.Н. Каразина состоится Международная научная конференция «Наследие Реформации: к 500-летию 95 тезисов Мартина Лютера и памяти Ю. А. Голубкина (1941-2010)», на которую ждут историков — как ученых, так и студентов.



Также на молодежь рассчитан студенческий конкурс по креативной экономике Creative Kharkiv 2.0: Youth ideas for growth. В нем принимают участие не студенты-одиночки, а команды, и часто они объединяются не вокруг общего вуза, а вокруг общей идеи. На соревновании они представят проекты в сфере креативной экономики для Харькова и области. Одно из условий — разработка грантовой заявки на английском языке. Также для конкурсантов провели серию лекций и воркшопов по менеджменту культурных проектов. Всего на конкурс подано 34 заявки, из них 10 дошли до финала, который состоится в среду, 15 ноября, в 14:00 в Хабе социальной активности «Студия 42» (площадь Конституции, 1, Дворец труда, подъезд №7, II этаж). Команда-победительница получит 3000 EUR на реализацию своего проекта.



— Креативная экономика — это не просто красивое выражение, это тренд, который меняет мир. В Германии креативная и культурная экономика занимают третью строчку в списке крупнейших отраслей в ВВП после автомобильной промышленности и машиностроения, — объясняет Генеральный консул Германии в Донецке/офис Днепр Вольфганг Мессингер. — Но заметьте, что основная идея конкурса — не просто профинансировать интересные инициативы, а найти молодежь, которая может работать в команде и менять город.



В прошлом году победу одержал проект «Плюшевый доктор», участвующие в нем студенты и аспиранты ХНМУ учат детей не бояться больниц. Лидерка этой инициативы Кристина Потихенская сейчас — одна из менеджерок другого проекта в рамках Недель Германии: международного форума по мультидисциплинарному подходу к работе с детьми с особыми потребностями «Учимся жить вместе».



Форум состоится в четверг, 16 ноября. Его главной задачей будет выработка национальной стратегии помощи детям с особыми потребностями и создание коммуникационной площадки, на которой на уровне государства, регионов и общин объединятся все заинтересованные стороны. Гостями форума станут родители детей с особыми потребностями, представители профессиональных сообществ, органов государственной власти и местного самоуправления, волонтеры.



Наконец, по доброй традиции, Недели Германии украсят детские рисунки. Это будет конкурс «Живем вместе и меняем мир», финал которого состоится во время форума «Учимся жить вместе». Участниками конкурса станут самые разные дети.



А еще до этого, с 10 по 24 ноября в «Доме Нюрнберга» (ул. Чернышевская, 15) харьковские школьники представят свои рисунки на тему побратимства двух городов: «Харьков — Нюрнберг: 27 лет вместе». Посетить выставку можно будет каждый день с понедельника по пятницу.