Харьков

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В Харькове открылся украинский спикинг-клуб

В Харькове открылся украинский спикинг-клуб
Презентация клуба состоялась 9 ноября в рамках Дня украинской письменности и языка.
Клуб будет работать в рамках деятельности Совета по национально-патриотическому воспитанию, рассказала член Совета Мария Андреас.

– Мы решили создать такое пространство, где каждый желающий сможет изучать язык или развивать навыки общения. Для человека, который только изучает язык, важно иметь такое пространство, чтобы совершенствовать свои навыки и становиться увереннее. Не сомневаясь в себе, такой человек начнет переходить на украинский язык в повседневной жизни, – отметила Мария Андреас.

Клуб будет действовать на постоянной основе, занятия в нем будут бесплатными.

В планах организации – курсы украинского языка как разговорного, так и письменного, деловой язык и риторика на украинском, лингвистический менеджмент, интерактивные занятия. Организаторы планируют также привлечь к работе клуба иностранных студентов: чтобы они учились украинскому, а взамен учили харьковчан иностранным языкам.

– Мы начнем с курсов красноречия. В дальнейшем тематика занятий будет расширяться. Любой может присоединиться не только к учебе, но и предложить собственную тему для занятий, – объяснила Мария Андреас.

Одним из направлений работы клуба станет создание туристической карты Харьковской области.

– Надеюсь, мы сможем создать туристические украиноязычные путеводители с указанием привлекательных объектов, где гости могут общаться и обслуживаться на украинском языке. Русскоязычные туристические издания сегодня уже не воспринимаются гостями из других регионов, – рассказала экскурсовод Виктория Склярова.

Темой первого презентационного заседания спикинг-клуба стала украинская традиционная одежда. Участникам мероприятия рассказали об особенностях национального строя и продемонстрировали старинные рубашки и вышиванки.

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