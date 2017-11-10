Украина

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Украинских лосей защитят Красной книгой

Украинских лосей защитят Красной книгой
Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины поддержала внесение лося европейского в Красную книгу Украины.
«Завершилось заседание Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины. Несмотря на давление охотничьих лобби, большинством голосов было принято решение о необходимости внесения лося в Красную книгу», – отметил на странице в Facebook координатор движения за права животных UAnimals Александр Тодорчук.

По словам Тодорчука, голосование проходило в тайном формате (24 голоса за, 6 против, 1 воздержался).

«Теперь Министерство экологии может окончательно внести животное в Красную книгу и защитить от истребления. Насколько известно, министр готов к этому шагу», – подчеркнул он.

Напомним, в феврале министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подписал приказ, которым на 25 лет запрещается охота на лося.

Однако позже министр подписал лимит на отстрел 160 особей лося, несмотря на введенный ранее запрет.

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