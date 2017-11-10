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«Интер» покажет три крутых сериала

«Интер» покажет три крутых сериала
"Интер" познакомит своих телезрителей с лучшими современными европейскими телефильмами.
С 10 ноября на телеканале стартует премьерная линейка "Сильные сериалы". Каждую пятницу и субботу в 22:00 в эфире "Интера" – самые громкие и интересные сериалы последних лет производства Франции, Германии, Италии и других стран.

Открывает новую сериальную линейку на "Интере" премьера 8-серийной немецкой шпионской драмы "Германия-83" , приуроченная к годовщине падения Берлинской стены. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о 24-летнем шпионе, посланном со специальной миссией из Восточной Германии в Западную.

Действие телефильма происходит в начале 80-х годов. "Холодная война" в разгаре, и противостояние двух сверхдержав – США и СССР – вполне может перерасти в вооруженный конфликт. Но пока все ограничивается скрытой войной спецслужб, затронувшей в том числе и Германию, разделенную после окончания Второй мировой войны на две части – ГДР и ФРГ. Ожидается ввод американского вооружения в Западную Германию. Восточная Германия – в боевой готовности. Выходца из ГДР, 24-летнего Мартина Роха, вербуют в агенты Штази и отправляют в ФРГ. Он поступает на военную службу. Парень попадает в новый мир, в котором наряду с тайнами и интригами он сталкивается с невиданными ранее достижениями цивилизации. Мартин даже не догадывается, что именно ему суждено спасти мир и предотвратить ошибку, которая может привести к началу ядерной войны.

Также в рамках линейки "Сильные сериалы" "Интер" покажет сразу три сезона приключенческого сериала "Бюро легенд" . Главную роль в картине сыграл известный актер Матье Кассовиц ("Пятый элемент", "Амели", "Мюнхен"). Его герой – агент французской разведки Малотрю – после успешного задания возвращается на родину из Сирии, где провел последние шесть лет, работая под прикрытием. Вопреки инструкциям и принятой процедуре, он не возвращает себе настоящее имя и личность, а продолжает жить чужой жизнью.В 2016 году "Бюро легенд" признали лучшим французским сериалом.

Также зрители "Интера" увидят премьеру 10-серийной нашумевшей драмы "Молодой папа" с Джудом Лоу и Дайан Китон в главных ролях. Картину снял Паоло Соррентино, которого называют самым успешным итальянским режиссером со времен Федерико Феллини.Сериал рассказывает о 47-летнем кардинале Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории пап – Пием XIII. Занять пост главы католической церкви он смог благодаря интригам опытных кардиналов из противоборствующих кланов. Они избрали Ленни в качестве компромиссной фигуры, чтобы манипулировать молодым и не имеющим связей в Ватикане новоизбранным папой римским. Но все получилось совсем не так, как планировалось...

Яркие характеры, захватывающие приключения, запутанные интриги, экшен и, конечно же, любовь – в лучших европейских телефильмах последних лет. Смотрите по пятницам и субботам на телеканале "Интер" в 22:00 "Сильные сериалы".

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