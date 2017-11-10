Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Алчевских (Артема), 1 до 20:00 10.11.17 г.

Московский район: проезд 1-й Карпатский, 3-8 (ч/с) до 00:00 10.11.17 г., ул. Благодатная, 2(ч/с), ул. Благодатная, 3-103 (ч/с), ул. Карпатская, 1-109 (ч/с), ул. Амосова, 1-9 (ч/с), ул. Краснодарская, 181-202 (ч/с), ул. Кронштадская, 141-168 (ч/с), ул. Петрозаводская, 72-82/43 (ч/с), Салтовское шоссе, 228, 238 (ч/с), пр. Тракторостроителей, 6-86 (ч/с), ул. Волошковая (пос. Кулиничи), 8-35 (ч/с), ул. Воскобойницкая, 2-4 (ч/с), ул. Грищенко (пос. Кулиничи), 2(ч/с), ул. Сиверская (Кулиничи), 8-28 (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 24, 24-а, 28, 28-а, 28-б, 42-б, 84, 14, 18, 21, 22, 26, 26-б, 40, 50-50/29, 52, 54-54-а, 58, 60, 88, 92, 96/30, 10, 10-а, 10-б, 11-а, 11-б, 14-б, 14-в, 18-а, 18-б, 18-в, 18-г, 18-д, 22-а, 22-б, 38-а, 38-б, 38-в, 40-б, 40-в, 40-г, 40-д, 44-б, 44-в, 50-а, 50-в, ул. Дружбы Народов, 253, 255, 267, 269, 263, 271, 277, ул. Метростроителей, 34, 40, 42, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19, 52 (общежитие, 1-в), 52-а, 53-а, 57/106, 59, 61, 61-а, 61-б, 61-в, 63, 63-а, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 77, 83, 89, 91, 96/153, ул. Валентиновская (Блюхера), 33, 35/81, 38, 38-а, 41, 45, 50, 54, 58, 58-а, 58-б, 60, 62, 64, 40, 44, 44-а, 46-а, 48, 52, 56, ул. Гарибальди 1, 1-а, 3, 5, 6, 8-а, 3-а, 6-в, 10, 12, 2, 4, ул. Героев Труда, 29, 45, 47, 47-а, 47-б, 49, 68-а, 68-б, 70, 29-а, 29-б, 29-в, 33-г, 33-д, 33-е, 37-а, 37-б, 37-в, 37-д, 47-д, 48, 48-а, 48-б, 52-а, 54, 54-а, 54-б, 60, 60-а, 60-б, 68-д, ул. Героев Труда, 43, 46, 48, 48-д, 48-е, 50, 56, 68, ул. Познанская, 2, 8-а, 8-б, 11-а, 1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11-б, 11-в, 12, Салтовское шоссе, 137-а, 145-в, 244, 246, 252, 254, 260, 262, 139-а, 139-в, 141, 145, 147, 155/93, 157, 159/84, 242-а, 242-б, 246-а, 260-а, 262-а, 139-б, 139-г, 141-а, 141-б, 141-в, 145-а, 145-б, 157-а, 240, 240-а, 240-б, 240-в, 240-г, 242, 256, 258, ул. Светлая, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б, 3, 3-а, 3-б, 4, 6, 6-а, 7, 7-а, 7-б, 8, 8-а, 10, 23, 23-а, 23-б, 27, 27-а, 27-б, 39, 47, 49, 49-а, 49-б, 9-а, 11-а, 13-а, 13-б, 17, 19, 21, 29-а (общежитие №5), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29, 29-а, 29-в, 29-г, 29-д, 48, 54, 56/13, 58, 62, 64, 66, 35-а, 44, 50, 52, 52-а, 68, 70, 72, 72-а, 74, 76, 76-а, 78, 80, 80-а, 82, пр. Тракторостроителей, 63, 67, 67-а, 69, 69-а, 77, 77-а, 79/42, 79/42-а, 83, 85-в, 93, 103, 103-а, 105, 107, 107-б, 107-в, 65-а, 65-в, 65-д, 71, 71-б, 71-в, 71-г, 71-в, 83-в, 83-г, 85-а, 85-б, 85-г, 89-б, 95-а, 107-а,  83-д, 83-е, 85, 89, 95, 103-б, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 28/64, 42, 44, 38-а, 40-а, 48, 50, ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 2, 3, 4, 5, 6 (школа №138), 8, 10, 12, 13, 15, 15-а, 15-б, 15-в, ул. Велозаводская, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-а, 32, 34, 36, 38, ул. Краснодарская,  171 (кор. №1,2,3), 177-а, 177-б, 173, 175, 179-а, 179-б, 185, 177, 179, 183, ул. Амосова 1, 5, 9, 9-а, 23, 25, 7, 11, 11-а, 27, 32, 34, 42, 54, 56, 48, 50, 52, ул. Солнечная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 до 09:00 10.11.17 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-51-г, 59-а-59-г, 65-а, 69-69-а, 72-а-72-б, 73, 75-75-а, 76, 79, 84, 86, 87-88, 90, 94 до 19:00 10.11.17 г.

Новобаварский район: ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10.11.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 316-в (п. №2, стояк) до 20:00 11.11.17 г.

Шевченковский район: ул. Рудаковская, 1-33 (ч/с), ул. Клочковская, 331-а, 350, 352 до 20:00 10.11.17 г.

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