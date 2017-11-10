Как очистить печень без лекарств 10 ноября 2017 г. источник 0 0

Повседневный образ жизни, привычки в еде, и постоянный стресс негативно влияют на организм, что приводит к проблемам со здоровьем. Печень является одним из главных органов организма. Она отвечает за выведения токсинов и всех вредных веществ, накопившихся внутри организма.

Кроме того, все химические процессы, происходящие в организме, регулируются через печень, и именно это подчеркивает необходимость ее здоровья. Желчь вырабатывается внутри печени, и служит для разрушения жиров и правильного пищеварения. Таким образом, вы можете только представить себе, насколько здоровье печени важно для общего состояния нашего здоровья.



Прежде чем тратить огромное количество средств на дорогостоящие лекарства, попробуйте использовать во благо очищения печени эти 6 естественных продуктов, эффективность которых доказана. Сэкономите свои деньги и здоровье, ибо кто знает наверняка, насколько полезны препараты и насколько вредны.



Чеснок



Наряду с его бесчисленными лечебными свойствами, чеснок является прекрасным средством очищения печени. Не смотря на свой специфический запах, он насыщен антиоксидантами и минералами, которые вам помогут в детоксикации печени.



Будучи источником селена и аргинина, чеснок обеспечит полную очистку кровеносных сосудов и поможет контролировать давление в печени. Чеснок также содержит важные витамины, такие как витамин B6 и витамин С, которые способствуют детоксикации и предотвращают повреждение клеток крови. Таким образом, чем больше чеснока, тем лучше.



Грейпфрут



Грейпфрут богат витамином С и глутатионом, и является одним из главных «защитником» печени. Глутатион, который естественным образом вырабатывается в печени, питает печень важными химическими веществами и белками и оберегает организм от болезней.



Овощи



Все листовые и зеленые овощи — это и есть ваша здоровая печень. Овощи полны антиоксидантов, они способны регулировать уровни металлов и очистить от пестицидов и химических веществ ваш организм.



Рекомендуем увеличить употребление рукколы, шпината и цикория, они полны всех питательных веществ, в которых так нуждается наш организм. Для повышения уровня фермента в печени и соответственно для ее детоксикации, включите в свой рацион брокколи, цветную капусту, брюссельскую капусту и другие крестоцветные овощи в меню.



Авокадо



Авокадо очень мощные плоды, очищающие печень. Они полны важными для организма веществами. Также богаты глутатионом и витаминами С и Е. Авокадо выполнят полную детоксикацию печени и сохранят клетки неповрежденными. И, наконец, авокадо отвечает за поддержание уровня холестерина в крови.



Грецкие орехи



Если вы хотите, вывести аммиак из печени, употребляйте грецкие орехи. Они содержат аминокислоту, глутатион и омега-3 жирные кислоты, которые снижают высвобождение свободных радикалов и сохраняют здоровые жиры, хранящиеся в печени. Эти жиры оберегают структуру печени, чтобы она оставалась активной, здоровой и функциональной.



Куркума



Главным компонентом куркумы является куркумин, который отвечает за предотвращение воспалительных процессов и поддержания желчного здоровым. Также куркума способствует регенерации клеток печени и очищает от алкоголя и токсинов, которые могут привести к повреждению печени. Большинство продуктов сочетаются с куркумой, поэтому рекомендуется включить ее в свой рацион и как можно больше.