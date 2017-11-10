Экономика

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В Украине выросла денежная масса

В Украине выросла денежная масса
В октябре денежная масса в Украине выросла на 0,1% и составила 1,12 триллионов гривен. Соответствующие данные обнародовал Национальный банк Украины.
В НБУ отмечают, что соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков – на 0,7%, до 308,608 млрд грн, тогда как остатки по депозитам сократились на 0,1% - до 816,333 млрд грн, что преимущественно связано с изъятием бизнесом валютных вкладов.

В целом с начала года объем денежной массы возрос на 0,2%.

Кредитный портфель банков в октябре возрос на 1,6% - до 988,297 млрд грн. При этом возрос объем кредитов как в национальной валюте - на 0,9%, до 548,335 млрд грн, так и в иностранной – на 2,5%, до 439,962 млрд грн. Нацбанк также уточняет, что новые кредиты в нацвалюте привлекало и население, и бизнес, тогда как в инвалюте – только бизнес.

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