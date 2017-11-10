В Украине выросла денежная масса 10 ноября 2017 г. источник 0 0

В октябре денежная масса в Украине выросла на 0,1% и составила 1,12 триллионов гривен. Соответствующие данные обнародовал Национальный банк Украины.

В НБУ отмечают, что соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков – на 0,7%, до 308,608 млрд грн, тогда как остатки по депозитам сократились на 0,1% - до 816,333 млрд грн, что преимущественно связано с изъятием бизнесом валютных вкладов.



В целом с начала года объем денежной массы возрос на 0,2%.



Кредитный портфель банков в октябре возрос на 1,6% - до 988,297 млрд грн. При этом возрос объем кредитов как в национальной валюте - на 0,9%, до 548,335 млрд грн, так и в иностранной – на 2,5%, до 439,962 млрд грн. Нацбанк также уточняет, что новые кредиты в нацвалюте привлекало и население, и бизнес, тогда как в инвалюте – только бизнес.