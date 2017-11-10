Покушение на Фиделя Кастро готовили в день убийства Джона Кеннеди 10 ноября 2017 г. источник 0 0

Завербованный агент получил от сотрудников ЦРУ отравленную ручку для покушения на кубинского лидера Фиделя Кастро в тот момент, когда в США был убит 35-й президент Джон Кеннеди.

Об этом говорится в рассекреченных документах на сайте Национальных архивов США.



«Доклад о попытках организации убийства Фиделя Кастро» датирован 1967 годом и состоит из более чем 130 страниц.



Согласно докладу, встреча сотрудника ЦРУ с кубинским агентом состоялась в Париже 22 ноября 1963 года.



«Свидетельства показывают, что встреча проходила в те самые минуты, когда застрелили президента Кеннеди», - отмечают авторы документа.



Кроме ручки, в которую был вмонтирован шприц с ядом, в докладе упоминаются отравленные таблетки и сигары, а также заминированные морские ракушки.



Напомним, Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, преступником-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Через два дня Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.