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Покушение на Фиделя Кастро готовили в день убийства Джона Кеннеди

Покушение на Фиделя Кастро готовили в день убийства Джона Кеннеди
Завербованный агент получил от сотрудников ЦРУ отравленную ручку для покушения на кубинского лидера Фиделя Кастро в тот момент, когда в США был убит 35-й президент Джон Кеннеди.
Об этом говорится в рассекреченных документах на сайте Национальных архивов США.

«Доклад о попытках организации убийства Фиделя Кастро» датирован 1967 годом и состоит из более чем 130 страниц.

Согласно докладу, встреча сотрудника ЦРУ с кубинским агентом состоялась в Париже 22 ноября 1963 года.

«Свидетельства показывают, что встреча проходила в те самые минуты, когда застрелили президента Кеннеди», - отмечают авторы документа.

Кроме ручки, в которую был вмонтирован шприц с ядом, в докладе упоминаются отравленные таблетки и сигары, а также заминированные морские ракушки.

Напомним, Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, преступником-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Через два дня Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.

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