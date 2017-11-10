Происшествия

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На Салтовке произошла крупная авария на водопроводе: движение ограничено

На Салтовке произошла крупная авария на водопроводе: движение ограничено
Крупная авария произошла на водопроводе на перекрестке прспоектов Тракторостроителей и Юбилейного.
Как сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, на Салтовке в связи с этим будет ограничено движение транспорта.

«На перекрестке Тракторостроителей-Юбилейный очень крупная авария на водопроводе. Глубокое залегание магистралей. Для ликвидации аварии необходимо перекрытие движения для снятия дорожного покрытия», – отметил он.

Как уточнила пресс-секретарь КП «Харьковводоканал» Александра Малиновская, призошел порыв на водоводе диаметром 1200 мм (27-я насосная станция).

– Трубопровод проходит под проезжей частью проспекта Юбилейного и проспекта Тракторостроителей. В настоящее время все жилые дома с водой. Работы идут без отключения. Ведется демонтаж металлических конструкций, расположенных на проезжей части. После демонтажа будут начаты аварийно-восстановительные работы. Движение транспорта в сторону 602 микрорайона ограничено, – сообщила Александра Малиновская.

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