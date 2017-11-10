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Рада отказалась отменять медицинскую реформу

Рада отказалась отменять медицинскую реформу
Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения парламента от 19 октября 2017 года о принятии в целом проекта закона "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств (№6327-П).
За этот проект постановления проголосовали только 45 народных депутатов из 300, зарегистрированных в сессионном зале. На момент голосования визуально в сессионном зале было ориентировочно до 100 депутатов.

Таким образом, после отклонения этого проекта постановления председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил возможность подписать закон о медицинской реформе.

Авторами проекта постановления были народные депутаты от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, Михаил Папиев и внефракционный депутат Олег Мусий. В пояснительной записке к проекту постановления авторы, в частности, отмечали, что принятие закона о медицинской реформе приведет к "сужению содержания и объема существующих прав и свобод, что не допускается при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы". Как сообщал УНИАН

Напомним, 19 октября Верховная Рада приняла закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№ 6327). Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации; медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета согласно тарифам.

Кроме того, за счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, мероприятий по борьбе с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области здравоохранения, обеспечивающих исполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

Также 19 октября парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы, и принял в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).

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