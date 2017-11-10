Экономика

  • 91
    •  / 

В Украине разрешили выдавать валютные кредиты физлицам

В Украине разрешили выдавать валютные кредиты физлицам
Решением Верховного суда в Украине снова разрешено потребительское валютное кредитование населения.
При этом в постановлении уточняется, что единственным средством платежа в нашей стране остается гривна, потому сам кредит должен предоставляться именно в ней. Но в тоже время кредитор имеет право устанавливать валютную привязку в договоре к доллару, евро или другой денежной единице - к какой пожелает.

«Привязка может устанавливаться исключительно по официальному курсу Нацбанка. Никаких наличных, коммерческих или других «своих» курсов быть не может, - только нацбанковский. И сумма платежа должна пересчитываться в привязке к нему на день платежа, согласно условиям, прописанны в договоре. Решение ВСУ, несомненно, спорное и противоречит действующему законодательству, однако он так решил, и его постановления обжалованию не подлежат. По сути, страну вернули к так называемым у.е., с которыми власти боролись долгие годы. Вернули лишь с одним условием - чтобы эти у.е. привязывались к официальному показателю, рассчитываемому НБУ», - прокомментировал ситуацию старший партнер адвокатской компании Ростислав Кравец.

Кредиторы могут начать активно пользоваться этим решением суда, несмотря на то, что оно  неоднозначное, считает другой эксперт - управляющий партнер юрфирмы Михаил Можаев.

«Несмотря на то, что суды низших инстанций до сих пор становились на сторону людей, утверждая, что валютная привязка незаконна, и может быть признана ничтожной. Однако ВСУ выдал противоположную позицию, которой теперь все должны придерживаться», - говорит Можаев.

Напомним, в Украине валютное кредитование физических лиц было запрещено с ноябре 2011 года.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей10 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4823 грн
100 EUR 3088.76 грн
100 USD 2655.86 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи