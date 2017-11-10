В Украине разрешили выдавать валютные кредиты физлицам 10 ноября 2017 г. источник 0 0

Решением Верховного суда в Украине снова разрешено потребительское валютное кредитование населения.

При этом в постановлении уточняется, что единственным средством платежа в нашей стране остается гривна, потому сам кредит должен предоставляться именно в ней. Но в тоже время кредитор имеет право устанавливать валютную привязку в договоре к доллару, евро или другой денежной единице - к какой пожелает.



«Привязка может устанавливаться исключительно по официальному курсу Нацбанка. Никаких наличных, коммерческих или других «своих» курсов быть не может, - только нацбанковский. И сумма платежа должна пересчитываться в привязке к нему на день платежа, согласно условиям, прописанны в договоре. Решение ВСУ, несомненно, спорное и противоречит действующему законодательству, однако он так решил, и его постановления обжалованию не подлежат. По сути, страну вернули к так называемым у.е., с которыми власти боролись долгие годы. Вернули лишь с одним условием - чтобы эти у.е. привязывались к официальному показателю, рассчитываемому НБУ», - прокомментировал ситуацию старший партнер адвокатской компании Ростислав Кравец.



Кредиторы могут начать активно пользоваться этим решением суда, несмотря на то, что оно неоднозначное, считает другой эксперт - управляющий партнер юрфирмы Михаил Можаев.



«Несмотря на то, что суды низших инстанций до сих пор становились на сторону людей, утверждая, что валютная привязка незаконна, и может быть признана ничтожной. Однако ВСУ выдал противоположную позицию, которой теперь все должны придерживаться», - говорит Можаев.



Напомним, в Украине валютное кредитование физических лиц было запрещено с ноябре 2011 года.