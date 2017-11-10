По Украине шагает корь 10 ноября 2017 г. источник 0 0

В Украине снова зафиксирована вспышка кори, сообщает пресс-центр Ивано-Франковского областного лабораторного центра.

На этот раз заболело девять детей в специальной общеобразовательной школе-интернате с. Яблунив.



Отмечается, что 9 ноября трое детей были госпитализированы в инфекционное отделение Косовской центральной районной больницы, еще один ребенок - в инфекционное отделение Надвирнянской центральной районной больницы. А пятеро сейчас находятся на амбулаторном лечении.



Эпидемиологи в очередной раз подчеркивают, что корь относится к высоко контагиозным управляемым инфекциям, наиболее эффективным средством профилактики которых является вакцинация.



Напомним, случаи заболевания корью в Украине за последнее время существенно участились. Как сообщалось ранее, в Запорожье было зафиксировано 42 случая. В Луцке в больницу попали пятеро детей. А на Прикарпатье и вовсе зафиксировано около 800 случаев заболевания среди населения.