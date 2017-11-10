В офисе на Сумской в Харькове проходят обыски 10 ноября 2017 г. источник 0 0

В офисе ЧАО "Укргаздобыча" на ул.Сумской, 43б в Харькове проходит обыск. Как стало известно, его проводит налоговая полиция.

В Главном управлении Нацполиции Украины в Харьковской области подтвердили, что их представители обыски не проводят.



Охрана здания напомнила журналистам, что в здании, кроме офиса "Укргаздобычи", есть офисы других предприятий и учреждений. Чтобы не мешать им работать, журналистов не пустили на этажи, где идут обыски.



Представители налоговой полиции отказались спуститься в холл и дать комментарий.





Напомним, директор ЧАО "Укргаздобыча" Вадим Мохов был задержан вечером 5 октября. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча) и ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).



Действие специального разрешения на пользование недрами ЧАО было приостановлено в связи с невыполнением предписания Госгеонедр. Предприятие продолжило добывать газ и газовый конденсат. По предварительным данным, эта деятельность нанесла многомиллионные убытки.



Суд определил меру пресечения Мохову в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения 5 млн.грн. залога.