Аэропорты четырех городов приостановили работу из-за сообщения о минировании 10 ноября 2017 г. источник 0 0

Работа международного аэропорта "Одесса" приостановлена из-за сообщения о минировании.

"Сегодня в 12:00 в кабинет директора ОАО «Международный аэропорт «Одесса» позвонил неизвестный мужчина и сказал, что на стоянке возле аэропорта стоит автомобиль, в котором находится взрывчатка", - сообщается на сайте местной полиции.



На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками. Также проходит эвакуация граждан.



Примерно в это же время неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта в Запорожье, передают "Украинские новости".



"Неизвестный в 11:51 пятницы сообщил о минировании коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожье", - сообщил замначальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции области Анна Максименко.



По ее словам, пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали, рейсы отменили.



Подобное происшествие случилось и в аэропорту Винницы.



«Сегодня в 11:45 на линию 102 поступило сообщение о заминировании аэропорта «Винница». Неизвестный мужчина оставил информацию о возможном взрыве, позвонив на стационарный номер аэропорта», – сообщила на своей странице в Facebook начальник отдела коммуникаций полиции Винницкой области Анна Олийнык.



По ее словам, сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического отдела полиции, следственно-оперативная группа полиции, привлечены кинологическую службу. Принимаются меры по эвакуации людей, находящихся в здании аэропорта.



Также, как сообщает «Днепровская панорама» со ссылкой на пресс-служба патрульной полиции Днипра, сотрудники патрульной службы отчитались о том, что предположительно заминирован аэропорт «Днепропетровск».



Отмечается, что на специальную службу 102 вызов не поступал. Пока что неизвестно, откуда поступила информация о минировании. Но на место происшествия уже выехали полицейские и служба разминирования. На данный момент участок исследуется.