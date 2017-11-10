Общество

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Трагедия на Сумской: состояние беременной существенно улучшилось

Трагедия на Сумской: состояние беременной существенно улучшилось
Состояние беременной женщины, пострадавшей в ДТП на улице Сумской 18 октября, существенно улучшилось.
Пациентку вывели из состояния искусственного сна и перевели из реанимации в обычную палату гинекологического отделения ОКБ, сообщает пресс-служба ХОГА.

О состоянии здоровья пострадавших более подробно рассказала и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

– В больницах сейчас остаются три пострадавшие в ДТП. Одну из двух пациенток «неотложки» выписали – она продолжит лечиться амбулаторно. В областной клинической больнице проходят лечение две пациентки. Состояние беременной женщины улучшилось, она уже в сознании, дышит самостоятельно и пытается садиться. Ее перевели из реанимационного отделения в гинекологию. Ребенок тоже развивается нормально, – сообщила Галина Сироштан.

Напомним, авария на улице Сумской произошла около 20:45 18 октября. Автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. Пять человек погибли на месте. 26 октября в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, не приходя в сознание, скончалась еще одна пострадавшая.

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