Трагедия на Сумской: состояние беременной существенно улучшилось

Пациентку вывели из состояния искусственного сна и перевели из реанимации в обычную палату гинекологического отделения ОКБ, сообщает пресс-служба ХОГА
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О состоянии здоровья пострадавших более подробно рассказала и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.
– В больницах сейчас остаются три пострадавшие в ДТП. Одну из двух пациенток «неотложки» выписали
– она продолжит лечиться амбулаторно. В областной клинической больнице проходят лечение две пациентки. Состояние беременной женщины улучшилось, она уже в сознании, дышит самостоятельно и пытается садиться. Ее перевели из реанимационного отделения в гинекологию. Ребенок тоже развивается нормально, – сообщила Галина Сироштан.
Напомним, авария на улице Сумской
произошла около 20:45 18 октября. Автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. Пять человек погибли на месте. 26 октября в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, не приходя в сознание, скончалась еще одна пострадавшая.