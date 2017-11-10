Харьков

  • 20
    •  / 

Аграрии собрались в Харькове по поводу земельных вопросов

Аграрии собрались в Харькове по поводу земельных вопросов
В Харькове проходит семинар для аграриев на тему земельного законодательства.
Среди вопросов, которые рассматривают в рамках семинара, – усовершенствование земельного законодательства в 2017 году, «подмораторные» земли, особенности составления договоров аренды, аграрные расписки, антирейдерские мероприятия, децентрализация земельных отношений, судовая практика решений земельных споров etc.

Спикерами семинара выступают ведущие юристы компании «Таций и партнеры», представители ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, представители Харьковского апелляционного хозяйственного и административного судов.

– Сегодня мы рассматриваем прикладные вопросы, связанные с земельными отношениями. Но при этом мы должны думать о перспективе. Законодательное регулирование в этой сфере, на мой взгляд, недостаточное, – отметил старший партнер компании «Таций и партнеры», бывший глава Конституционного суда Украины Юрий Баулин. – Одна из главных проблем в том, что 6,7 млн граждан, которые владеют 31 млн га земли, и государство, владеющее 10 млн га земли, не могут ее продавать. Земля сдается в аренду, но при этом возникают много спорных ситуаций. Поэтому задача земельной реформы, которая предстоит, – решить эти вопросы взвешено, учитывая интересы как и владельцев земли, и товаропроизводителей.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей10 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4823 грн
100 EUR 3088.76 грн
100 USD 2655.86 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи