Аграрии собрались в Харькове по поводу земельных вопросов 10 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове проходит семинар для аграриев на тему земельного законодательства.

Среди вопросов, которые рассматривают в рамках семинара, – усовершенствование земельного законодательства в 2017 году, «подмораторные» земли, особенности составления договоров аренды, аграрные расписки, антирейдерские мероприятия, децентрализация земельных отношений, судовая практика решений земельных споров etc.



Спикерами семинара выступают ведущие юристы компании «Таций и партнеры», представители ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, представители Харьковского апелляционного хозяйственного и административного судов.



– Сегодня мы рассматриваем прикладные вопросы, связанные с земельными отношениями. Но при этом мы должны думать о перспективе. Законодательное регулирование в этой сфере, на мой взгляд, недостаточное, – отметил старший партнер компании «Таций и партнеры», бывший глава Конституционного суда Украины Юрий Баулин. – Одна из главных проблем в том, что 6,7 млн граждан, которые владеют 31 млн га земли, и государство, владеющее 10 млн га земли, не могут ее продавать. Земля сдается в аренду, но при этом возникают много спорных ситуаций. Поэтому задача земельной реформы, которая предстоит, – решить эти вопросы взвешено, учитывая интересы как и владельцев земли, и товаропроизводителей.