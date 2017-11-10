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Областная детская больница получила современное оборудование

Областная детская больница получила современное оборудование
Системы интенсивной терапии для новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких, искусственного дыхания и дыхательной терапии, анализатор газов крови и электролитов – глава ХОГА передала 1-й областной детской больнице 23 единицы современного медоборудования.
Из областного бюджета на эти цели было выделено около 26 миллионов гривен.
– Областная детская больница №1 получила современное, даже уникальное оборудование, которое, я надеюсь, поможет врачам спасти не одну детскую жизнь, – отметила председатель ХОГА Юлия Светличная. – За год пациентами этого медицинского учреждения становятся почти 90 тысяч детей. С 2014 года высококвалифицированные медики учреждения приняли пять тысяч маленьких жителей Донецкой и Луганской областей. Будем и в дальнейшем поддерживать больницу – чтобы каждый ребенок мог получать качественные медицинские услуги.

Сертификат на 23 единицы нового оборудования Юлия Светличная передала главному врачу областной детской больницы №1 Оксане Пионтковской в присутствии коллектива медучреждения.

Больница получила инкубатор для обычного ухода за новорожденными, системы интенсивной терапии для новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких, аппарат для искусственного дыхания и дыхательной терапии, анализатор газов крови и электролитов, инфракрасный нагреватель, наркозно-дыхательный аппарат, моечно-дезинфекционную машину, операционный светильник, каталку для транспортировки пациентов, рентгенографическую и флюороскопическую системы.

Оксана Пионтковская сообщила, что полученное оборудование будет работать в двух реанимациях (одна из них – неонатальная, где находятся дети от рождения до 28 дней), в рентгенологическом и отделении патологии новорожденных, в ургентно-операционном блоке.

– Я благодарна Юлии Светличной и нашему коллективу, который может работать с этим оборудованием, – сказала Оксана Пионтковская. – Это пример того, когда слова подтверждаются действиями. Такого количества нового оборудования одновременно больница не видела ни разу.

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ОН Клиник Харків

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