Областная детская больница получила современное оборудование 10 ноября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Системы интенсивной терапии для новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких, искусственного дыхания и дыхательной терапии, анализатор газов крови и электролитов – глава ХОГА передала 1-й областной детской больнице 23 единицы современного медоборудования.

Из областного бюджета на эти цели было выделено около 26 миллионов гривен.

– Областная детская больница №1 получила современное, даже уникальное оборудование, которое, я надеюсь, поможет врачам спасти не одну детскую жизнь, – отметила председатель ХОГА Юлия Светличная. – За год пациентами этого медицинского учреждения становятся почти 90 тысяч детей. С 2014 года высококвалифицированные медики учреждения приняли пять тысяч маленьких жителей Донецкой и Луганской областей. Будем и в дальнейшем поддерживать больницу – чтобы каждый ребенок мог получать качественные медицинские услуги.



Сертификат на 23 единицы нового оборудования Юлия Светличная передала главному врачу областной детской больницы №1 Оксане Пионтковской в присутствии коллектива медучреждения.



Больница получила инкубатор для обычного ухода за новорожденными, системы интенсивной терапии для новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких, аппарат для искусственного дыхания и дыхательной терапии, анализатор газов крови и электролитов, инфракрасный нагреватель, наркозно-дыхательный аппарат, моечно-дезинфекционную машину, операционный светильник, каталку для транспортировки пациентов, рентгенографическую и флюороскопическую системы.



Оксана Пионтковская сообщила, что полученное оборудование будет работать в двух реанимациях (одна из них – неонатальная, где находятся дети от рождения до 28 дней), в рентгенологическом и отделении патологии новорожденных, в ургентно-операционном блоке.



– Я благодарна Юлии Светличной и нашему коллективу, который может работать с этим оборудованием, – сказала Оксана Пионтковская. – Это пример того, когда слова подтверждаются действиями. Такого количества нового оборудования одновременно больница не видела ни разу.