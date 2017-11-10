Какими традициями славится Слобожанщина?

Во вторник, 14 ноября, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит Светлана Петровна Коновалова,
заведующая лабораторией исследований материального и культурного наследия Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Какие слобожанские обычаи сохранились до сих пор?
Не потеряли ли актуальности песенные, кулинарные, ремесленные традиции нашего края?
Как в былые времена на Слобожанщине праздновали свадьбы?
Как выглядит настоящая слобожанская вышиванка?
Каковы перспективы сохранения слобожанских традиций?
Какое значение они имеют для современных людей?
Наша гостья ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 20 ноября.