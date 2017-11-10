Какими традициями славится Слобожанщина? 10 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Во вторник, 14 ноября, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит

Светлана Петровна Коновалова,

заведующая лабораторией исследований материального и культурного наследия Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства.

Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Какие слобожанские обычаи сохранились до сих пор?

Не потеряли ли актуальности песенные, кулинарные, ремесленные традиции нашего края?

Как в былые времена на Слобожанщине праздновали свадьбы?

Как выглядит настоящая слобожанская вышиванка?

Каковы перспективы сохранения слобожанских традиций?

Какое значение они имеют для современных людей?



Наша гостья ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua



Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 20 ноября.