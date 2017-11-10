Харьковские тхэквондисты победили на клубном уровне 10 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове состоялся чемпионат Украины по тхэквондо ВТФ среди ДЮСШ, СДЮСШОР и клубов, общекомандную победу на котором завоевала КДЮСШ №2.

Участие в соревнованиях приняли более 800 спортсменов из 19 областей и Киева. Поединки проходили в пяти возрастных категориях: младшие юноши и девушки (2008-2009 г.р.), юноши и девушки (2006-2007 г.р.), кадеты и кадетки (2003-2005 г.р.), юниоры и юниорки (2000-2002 г.р.), а также мужчины и женщины (2000 г.р. и старше).



По итогам соревнований победу в общекомандном зачете завоевали воспитанники харьковской КДЮСШ №2, на счету которых было 13 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место с результатом 7 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали заняли тхэквондисты киевской КДЮСШ «Артем». Замкнули тройку лучших спортсмены николаевской ДЮСШ №2, которые завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых наград.



В пятерку лучших команд чемпионата также попали спортсмены харьковской КДЮСШ №8, на счету которых 6 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.



На этой неделе Харьковский дворец спорта «Локомотив» принимает настоящий марафон по олимпийскому тхэквондо. Сразу после окончания клубного чемпионата Украины, 10 ноября, стартовал Кубок Украины, а 11 ноября пройдет командный чемпионат Украины по тхэквондо ВТФ. Кроме того, параллельно национальным стартам проходит еще и чемпионат области по этому виду спорта.