Правоохранители расследуют причастность бывшего руководства «Электротяжмаша» к финансированию «ЛНР» 10 ноября 2017 г. источник 0 0

Правоохранительные органы расследуют причастность бывшего руководства государственного предприятия «Электротяжмаш» к финансированию террористической организации «ЛНР» в 2014 году.