Правоохранители расследуют причастность бывшего руководства «Электротяжмаша» к финансированию «ЛНР»

Об этом стало известно от источника в одной из силовых структур.
8 ноября информационный ресурс News.lugansk.ua
сообщил, что «в городе Счастье Новоайдаровского района Луганской области 17 октября 2017 года был обнаружен тайник, в котором находились боеприпасы и взрывчатка. Расследуя это дело, полицейские получили информацию о причастности бывшего заместителя руководителя одного из предприятий Харькова к финансированию террористической организации «ЛНР» в 2014 году. Дальнейшие следственные действия проводит Служба безопасности Украины».
Как уточнил источник, речь идет о бывшем заместителе директора по экономике ГП «Электротяжмаш» Алексее Довгом, передает "Главное"
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В 2015 году бывшие руководители государственного предприятия «Электротяжмаш» – Владимир Глушаков, Алексей и Роман Довгие были со скандалом уволены министром экономического развития Айварасом Абромавичусом.
На сегодняшний день в отношении бывшего менеджмента «Электротяжмаша» открыто уже несколько уголовных дел. Расследуются факты вероятной растраты на общую сумму 505 млн грн в 2013-2014 годах, сообщает «Укринформ».
В ноябре 2016 года детективы НАБУ задержали сына Алексея Довгого – Романа, который также занимал должность заместителя директора «Электротяжмаша». В настоящее время «дело Довгого» слушается в Орджоникидзевском районном суде Харькова.