Кто такие украинские менестрели – дадут понять в Харькове

«Украинские менестрели» – это книга об истории украинского кобзарства, о быте, законах, мудрости кобзарей и лирников, о художественном феномене народных певцов, о преследовании различными режимами слепых кобзарей.

Презентация книги «Украинские менестрели» пройдет 13 ноября, в Международный день слепых людей, в Чернобыльской исторической мастерской, что на улице Багалия 1.Уникальности литературно-художественному изданию «Украинские менестрели» добавляет универсальный дизайн: рассказ о кобзарском искусстве напечатан увеличенными буквами и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Эта технология позволяет читать текст как людям, которые хорошо видят, так и слабовидящим, и полностью незрячим. В книге содержатся особые иллюстрации народных украинских инструментов: дизайнеры разработали тактильное изображение кобзы и бандуры, поэтому любой из читателей сможет на ощупь и глазами увидеть и узнать, как выглядят этноинструменты. Также авторы проекта предлагают аудиоверсию книги, которую можно скачать по специальному QR-коду.Книга «Украинские менестрели» создана в рамках международного проекта «Повышение шансов на получение образования для молодежи с проблемами зрения» в сотрудничестве с Международным образовательным центром (Дортмунд, Германия). Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.