Фискальная служба избавляется от коррупционеров 10 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

С начала текущего года в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области проведено более тысячи мероприятий, направленных на противодействие коррупционным проявлениям сотрудников.

Кроме того, управлением внутренней безопасности (УВБ) территориальных органов проведено 108 служебных проверок, в том числе 70 по обращениям граждан и юридических лиц.



По результатам проведенных служебных проверок и расследований, информация подтвердилась в 33 случаях, в том числе 10 по обращениям граждан и юридических лиц. Направлено 54 материала в адрес правоохранительных органов.



В отношении должностных лиц налоговой и таможенной службы Харьковской области и по фактам совершения ими преступлений в сфере служебной деятельности, начато 23 уголовных производства (21 – по материалам УВБ), объявлено 21 сообщение о подозрении (19 по материалам УВБ), проинформировали в облуправлении.