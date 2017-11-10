Общество

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Фискальная служба избавляется от коррупционеров

Фискальная служба избавляется от коррупционеров
С начала текущего года в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области проведено более тысячи мероприятий, направленных на противодействие коррупционным проявлениям сотрудников.
Кроме того, управлением внутренней безопасности (УВБ) территориальных органов проведено 108 служебных проверок, в том числе 70 по обращениям граждан и юридических лиц.

По результатам проведенных служебных проверок и расследований, информация подтвердилась в 33 случаях, в том числе 10 по обращениям граждан и юридических лиц. Направлено 54 материала в адрес правоохранительных органов.

В отношении должностных лиц налоговой и таможенной службы Харьковской области и по фактам совершения ими преступлений в сфере служебной деятельности, начато 23 уголовных производства (21 – по материалам УВБ), объявлено 21 сообщение о подозрении (19 по материалам УВБ), проинформировали в облуправлении.

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