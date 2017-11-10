Гречки на выборах быть не должно 10 ноября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Верховная Рада в первом чтении приняла пропорциональную систему выборов по открытым спискам.

За законопроект №3112-1 «Проект Избирательного кодекса Украины» проголосовали 226 народных депутатов.



Перед голосованием сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул призвал депутатов всех фракций поддержать изменение законодательства.



– Чтобы и дальше фальсифицировать выборы, власть не хочет менять систему. Система, которая существует сегодня, не в интересах украинцев. Весь мир смеется над гречкой, которая у нас раздается, над подкупом избирателей, – сказал оппозиционер. – Если Рада не изменит ситуацию, то это консервация сегодняшнего дня. Это консервация бедности. Это консервация войны. Это консервация всего самого худшего, что существует в нашей политике. Новый избирательный кодекс не совершенен и его надо будет доработать ко второму чтению. Но мы должны дать стране шанс на развитие.



Законопроект предусматривает введение в Украине пропорциональной избирательной системы с открытыми списками, а также региональных избирательных округов. Эта модель будет использоваться как на выборах народных депутатов, так и депутатов областных и советов городов, в которых количество избирателей превышает 90 тысяч человек.