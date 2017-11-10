Кабмин согласовал ужесточение Правил дорожного движения: инфографика

Кабинет министров предлагает ограничить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч, увеличить штрафы за нарушение ПДД и усилить ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии.

Соответствующий законопроект об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и три постановления о внесении изменений в Правила дорожного движения, Положение о порядке выдачи удостоверения водителя и функционирования системы фиксации административных правонарушений было одобрено на заседании правительства в пятницу.«Простое сравнение: при скорости 60 км/ч тормозной путь составляет 55 метров, а вероятность летального исхода при столкновении с пешеходом – 82%. Зато при скорости 50 км/ч тормозной путь составит 40 метров, а вероятность летальных последствий снизится до 20%», – пояснил министр внутренних дел Арсен Аваков.Среди предложенных изменений – ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч и увеличении с 3 месяцев до 1 года сроков наложения административных взысканий с момента выявления правонарушения за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.Вместе с тем в ходе рассмотрения вопроса министр инфраструктуры Владимир Омелян уточнил, что местные власти совместно с полицией будут иметь право понизить или повысить это ограничение.Кроме того, в несколько раз предлагается увеличить размеры штрафов за совершение административных правонарушений. В частности, за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч планируется установить штраф 3400 грн (сейчас штраф за это правонарушение составляет 510 грн), за оставление места ДТП также предлагается установить штраф 3400 (сейчас – 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.В 20 раз увеличивается размер штрафа за управление транспортом без права управления - он составит 10200 грн, а за повторное нарушение – 40800 грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20400 грн, а за повторное совершение этого нарушения в течение года – 40800 грн.Также предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее нанесение телесных повреждений средней тяжести, – лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет; повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель человека, – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.Правительственные решения также вводят системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД и внесение изменений в Порядок выдачи удостоверения водителя. Так, первое водительское удостоверение будет выдаваться на 2 года, по истечении этого срока - смена удостоверения на постоянное на срок 30 лет без сдачи экзаменов, если лицо в течение этих двух лет не совершило три или больше админправонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В противном случае лицо должно уже повторно сдать экзамен.