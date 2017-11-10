В Европе зафиксировали «облако радиации» со стороны РФ или Казахстана 10 ноября 2017 г. источник 0 0

Облако радиоактивного загрязнения, прошедшее над Европой, указывает на то, что на ядерном объекте в России или Казахстане произошла авария.

Об этом 9 ноября заявил французский институт ядерной безопасности IRSN со ссылкой на результаты измерений радиоактивного фона исследовательских институтов нескольких других стран, передает Reuters.



Облако с высоким уровнем рутения-106 - радионуклида, который образуется в результате распада атомов в ядерном реакторе - ученые заметили над странами Европы в последние дни сентября.



IRSN исключил аварию в ядерном реакторе, заявив, что утечка, скорее всего, произошла в пункте обращения с ядерным топливом или центре радиационной медицины в зоне к югу от Уральских гор (между Уралом и Волгой), то есть на территории России или Казахстана. При этом, в институте заявили, что это не повлияло на здоровье людей или окружающую среду в Европе.

Читайте также: ЧАЭС: После установки конфайнмента в 10 раз снизилось гамма-излучение



"Российские власти заявили, что не знают о несчастном случае на своей территории", - сказал Reuters директор IRSN Жан-Марк Перес.



Он добавил, что институт еще не контактировал с властями Казахстана.



Агентство Reuters не получило комментариев от министерств чрезвычайных ситуаций Казахстана и России.