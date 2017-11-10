Мир

  • 149
    •  / 

В Европе зафиксировали «облако радиации» со стороны РФ или Казахстана

В Европе зафиксировали «облако радиации» со стороны РФ или Казахстана
Облако радиоактивного загрязнения, прошедшее над Европой, указывает на то, что на ядерном объекте в России или Казахстане произошла авария.
Об этом 9 ноября заявил французский институт ядерной безопасности IRSN со ссылкой на результаты измерений радиоактивного фона исследовательских институтов нескольких других стран, передает Reuters.

Облако с высоким уровнем рутения-106 - радионуклида, который образуется в результате распада атомов в ядерном реакторе - ученые заметили над странами Европы в последние дни сентября.

IRSN исключил аварию в ядерном реакторе, заявив, что утечка, скорее всего, произошла в пункте обращения с ядерным топливом или центре радиационной медицины в зоне к югу от Уральских гор (между Уралом и Волгой), то есть на территории России или Казахстана. При этом, в институте заявили, что это не повлияло на здоровье людей или окружающую среду в Европе.
Читайте также: ЧАЭС: После установки конфайнмента в 10 раз снизилось гамма-излучение

"Российские власти заявили, что не знают о несчастном случае на своей территории", - сказал Reuters директор IRSN Жан-Марк Перес.

Он добавил, что институт еще не контактировал с властями Казахстана.

Агентство Reuters не получило комментариев от министерств чрезвычайных ситуаций Казахстана и России.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей11 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4731 грн
100 USD 2651.67 грн
100 EUR 3090.26 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи