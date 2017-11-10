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Джордж Клуни уходит из кино

Джордж Клуни уходит из кино
Голливудский актер Джордж Клуни объявил о завершении своей кинокарьеры. Он также отметил, что планирует уйти из кино не временно, а навсегда.
"Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками! Да и мне уже не стоит этого делать!", - отметил актер.

Клуни также заявил, что в настоящее время не нуждается в деньгах, и, соответственно, может спокойно отойти от дел, передает Vanity Fair.

"Я занимался актерским ремеслом, чтобы заработать на жизнь — платить по счетам и тому подобное. Но с тех пор, как мы с другом продали компанию по производству текилы за миллиард долларов, я больше не нуждаюсь в деньгах", - сказал он.

На счету актера Джорджа Клуни премии "Оскар" и "Золотой глобус". А в 2009 году журнал Time внес его в сотню влиятельнейших людей мира.

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