Джордж Клуни уходит из кино 10 ноября 2017 г. источник 0 0

Голливудский актер Джордж Клуни объявил о завершении своей кинокарьеры. Он также отметил, что планирует уйти из кино не временно, а навсегда.

"Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками! Да и мне уже не стоит этого делать!", - отметил актер.



Клуни также заявил, что в настоящее время не нуждается в деньгах, и, соответственно, может спокойно отойти от дел, передает Vanity Fair.



"Я занимался актерским ремеслом, чтобы заработать на жизнь — платить по счетам и тому подобное. Но с тех пор, как мы с другом продали компанию по производству текилы за миллиард долларов, я больше не нуждаюсь в деньгах", - сказал он.



На счету актера Джорджа Клуни премии "Оскар" и "Золотой глобус". А в 2009 году журнал Time внес его в сотню влиятельнейших людей мира.