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Харьковские патрульные продолжают выявлять водителей навеселе

Харьковские патрульные продолжают выявлять водителей навеселе
В ночь на 10 ноября харьковские патрульные обнаружили восьмерых водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Двое из них стали участниками ДТП.
Первый случай произошел 10 ноября около двух часов ночи на проспекте Юбилейном. Водитель автомобиля ВАЗ 21150 совершил наезд на препятствие. При оформлении происшествия полицейские выяснили, что за рулем авто находился 17-летний парень, не имеющий права управления транспортными средствами. Кроме того, состояние опьянения парня составило 1,41 промилле, что в 7 раз превышает разрешенные 0,2 промилле. Патрульные составили  соответствующие административные материалы, которые в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.

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Примерно в это же время другой патрульный экипаж выехал на вызов о ДТП на улице Яблоневой. Прибыв на место, инспекторы установили, что 35-летний водитель Daewoo совершил наезд на бордюрний камень, в результате чего авто получило механические повреждения. Во время общения с водителем полицейские заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Однако, тот отказался от прохождения освидетельствования. Поэтому, согласно действующему законодательству, патрульные составили на гражданина админпротоколы по ст. 130 КУоАП и ст.124 КУоАП, которые в дальнейшем рассматривать суд, сообщили в патрульной полиции Харькова.

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