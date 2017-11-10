Харьковские патрульные продолжают выявлять водителей навеселе 10 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В ночь на 10 ноября харьковские патрульные обнаружили восьмерых водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Двое из них стали участниками ДТП.