Харьков

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В харьковских РАГСах начали регистрировать место проживания новорожденных

В харьковских РАГСах начали регистрировать место проживания новорожденных
Регистрацию места проживания новорожденного теперь можно оформить в районных отделах регистрации актов гражданского состояния Харькова.
10 ноября первая торжественная церемония выдачи свидетельства о рождении и регистрации места жительства новорожденного прошла в Отделе регистрации актов гражданского состояния Шевченковского района на улице Рымарской, 28. Молодые родители отметили короткое время, за которое предоставлена услуга.

– Огромное время занимает оформить все эти документы по разным инстанциям, а здесь нам сообщили, что можно оформить все сразу. Это очень удобно, за день мы сделали все документы, – сказал Александр Деменко.

Свидетельство о рождении и документ о регистрации места жительства молодым родителям выдала заместитель начальника Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяна Егорова.

– Мы приглашаем всех родителей в наш Дворец новорожденных, чтобы они в торжественной обстановке могли получить документы о регистрации новонарожденных и документы о регистрации места жительства, – отметила Татьяна Егорова.

Год назад проект по регистрации места жительства новорожденных был запущен в харьковских роддомах. Одновременно с оформлением свидетельства о рождении детей родители прямо в роддоме получили возможность оформить прописку ребенка.

– По разным причинам не все родители оформляют эту услугу в роддоме, поэтому мы расширили количество точек приема документов, где одновременно можно получить эти услуги. Мы отработали этот механизм с Главным территориальным управлением юстиции в Харьковской области, протестировали взаимодействие между Департаментом регистрации городского совета и управлением юстиции, – рассказал директор Департамента регистрации Олег Дробот.

Для регистрации места проживания младенца родителям необходимо подать в отдел РАГСа заявление, свидетельство о рождении ребенка, которое они там же и получают, и оплатить административный сбор в размере 13 грн 60 коп. Также можно решить и некоторые вопросы прописки, например, определиться с местом регистрации ребенка, если родители прописаны по разным адресам. Для этого второй из родителей должен дать письменное согласие на регистрацию определенного места проживания ребенка в присутствии работника РАГСа. Если родители живут по одному адресу, то согласие второго из них не требуется.

После подачи заявления пакет оформленных документов родители получают уже на следующий день.

Кроме роддомов и районных отделов РАГС полный перечень услуг по рождению ребенка предоставляется в Региональном центре услуг. Кроме свидетельства о рождении и прописки новорожденного молодые родители могут оформить сразу на месте и государственную помощь при рождении ребенка, информирует пресс-служба Харьковского горсовета.

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