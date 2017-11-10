Общество

  • 138
    •  / 

Лучший благотворительный фонд Украины открыл конкурс для студентов с поездкой в Германию

Лучший благотворительный фонд Украины открыл конкурс для студентов с поездкой в Германию
10 ноября благотворительный Фонд Бориса Колесникова дал старт всеукраинскому проекту «Пищевые технологии 2018». Торжественное открытие состоялось в киевском Национальном университете пищевых технологий.
Конкурс рассчитан на студентов ведущих украинских профильных вузов, которые планируют реализовать себя в пищевой отрасли, имеют собственные разработки и идеи для ее развития. Проект «Пищевые технологии» объединит активную и творческую молодежь Украины, поможет лучшим студентам заявить о себе и получить достойную награду – поездку на Международную кондитерскую выставку технологий кондитерской промышленности ISM 2018 в немецкий Кельн.
Президент Фонда Борис Колесников поприветствовал будущих конкурсантов, пожелал им интересной, легкой борьбы и не менее увлекательной поездки в Германию.



«Задача Фонда – воспитать новое поколение технически грамотных специалистов в Украине, помочь им воплотить профессиональные мечты в жизнь. С помощью образовательных конкурсов и поездок на международные форумы мы задаем новые стандарты в образовании, готовим специалистов высокого класса для отечественных предприятий. Уверен, что участники проекта  «Пищевые технологии» уже таковыми являются, им нужен только образец и стимул для развития украинской пищевой промышленности, экономики нашей страны», – подчеркнул Борис Колесников.     

Конкурсанты пройдут два этапа отбора в проекте «Пищевые технологии». Они напишут мотивационное эссе, в котором расскажут о своих краткосрочных и долгосрочных целях, а в финале презентуют перед экспертным жюри собственные проекты и разработки в пищевой отрасли. Регистрация в конкурсе уже доступна на сайте благотворительного Фонда www.kolesnikovfund.org и продлится до 10 декабря включительно.



Отметим, что тридцать победителей конкурса отправятся в январе 2018 года на Международную кондитерскую выставку технологий кондитерской промышленности ISM 2018 в Кельн. В ней примут участие около 1 600 экспонентов из 65 стран мира. Экспозиция считается одним из самых значимых событий мировой кондитерской отрасли. Украинские студенты увидят все актуальные тренды, новинки и ноу-хау в изготовлении шоколада, снеков, кондитерских и бисквитных хлебобулочных изделий, мороженого и полуфабрикатов.

«Прекрасная возможность увидеть мир и отрыть для себя выставку, которая объединит поставщиков и потребителей. У сладкоежек там будет свой интерес, они смогут насладиться ассортиментом продуктов от самых известных производителей. Мне, как специалисту по технологии производства хлеба и кондитерских изделий, будут интересны процессы их изготовления, вкусовые новинки, инновации в оборудовании, мастер-классы от специалистов. Поэтому я обязательно приму участие в конкурсе Фонда, очень хочу поехать в Кельн», – рассказала студентка Национального университета пищевых технологий Юлия Братусь.



Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова реализует образовательные конкурсы для студентов технических специальностей. На данный момент на сайте организации проходит регистрация участников еще в двух проектах – «Авиатор 2018» и «Архитектор 2018». Все желающие могут ознакомиться с правилами участия в образовательных инициативах и присоединиться к ним. Наградой победителям станут поездки на авиафорум Фарнборо в Лондон и в архитектурный тур в Дубай соответственно. До конца 2017 года Фонд запустит аналогичные проекты для студентов-программистов, аграриев и моряков с посещением профильных форумов в Японии и Европе.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей10 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4731 грн
100 USD 2651.67 грн
100 EUR 3090.26 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи