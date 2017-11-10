Лучший благотворительный фонд Украины открыл конкурс для студентов с поездкой в Германию

Конкурс рассчитан на студентов ведущих украинских профильных вузов, которые планируют реализовать себя в пищевой отрасли, имеют собственные разработки и идеи для ее развития. Проект «Пищевые технологии» объединит активную и творческую молодежь Украины, поможет лучшим студентам заявить о себе и получить достойную награду – поездку на Международную кондитерскую выставку технологий кондитерской промышленности ISM 2018 в немецкий Кельн.
Президент Фонда Борис Колесников поприветствовал будущих конкурсантов, пожелал им интересной, легкой борьбы и не менее увлекательной поездки в Германию.
«Задача Фонда
– воспитать новое поколение технически грамотных специалистов в Украине, помочь им воплотить профессиональные мечты в жизнь. С помощью образовательных конкурсов и поездок на международные форумы мы задаем новые стандарты в образовании, готовим специалистов высокого класса для отечественных предприятий. Уверен, что участники проекта «Пищевые технологии» уже таковыми являются, им нужен только образец и стимул для развития украинской пищевой промышленности, экономики нашей страны», – подчеркнул Борис Колесников.
Конкурсанты пройдут два этапа отбора в проекте «Пищевые технологии». Они напишут мотивационное эссе, в котором расскажут о своих краткосрочных и долгосрочных целях, а в финале презентуют перед экспертным жюри собственные проекты и разработки в пищевой отрасли. Регистрация в конкурсе уже доступна на сайте благотворительного Фонда www.kolesnikovfund.org и продлится до 10 декабря включительно.
Отметим, что тридцать победителей конкурса отправятся в январе 2018 года на Международную кондитерскую выставку технологий кондитерской промышленности ISM 2018 в Кельн. В ней примут участие около 1 600 экспонентов из 65 стран мира. Экспозиция считается одним из самых значимых событий мировой кондитерской отрасли. Украинские студенты увидят все актуальные тренды, новинки и ноу-хау в изготовлении шоколада, снеков, кондитерских и бисквитных хлебобулочных изделий, мороженого и полуфабрикатов.
«Прекрасная возможность увидеть мир и отрыть для себя выставку, которая объединит поставщиков и потребителей. У сладкоежек там будет свой интерес, они смогут насладиться ассортиментом продуктов от самых известных производителей. Мне, как специалисту по технологии производства хлеба и кондитерских изделий, будут интересны процессы их изготовления, вкусовые новинки, инновации в оборудовании, мастер-классы от специалистов. Поэтому я обязательно приму участие в конкурсе Фонда, очень хочу поехать в Кельн», – рассказала студентка Национального университета пищевых технологий Юлия Братусь.
Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова реализует образовательные конкурсы для студентов технических специальностей. На данный момент на сайте организации
проходит регистрация участников еще в двух проектах – «Авиатор 2018» и «Архитектор 2018». Все желающие могут ознакомиться с правилами участия в образовательных инициативах и присоединиться к ним. Наградой победителям станут поездки на авиафорум Фарнборо в Лондон и в архитектурный тур в Дубай соответственно. До конца 2017 года Фонд запустит аналогичные проекты для студентов-программистов, аграриев и моряков с посещением профильных форумов в Японии и Европе.