Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (11-12 ноября)

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Неуютная медленная осень со всеми ее погодными мерзостями – самое время засесть перед экраном, чтобы вместе с персонажами фильмов пораскинуть мозгами – своими или, в крайнем случае, чужими.(США, Мальта, 2017)Жанр: детектив, драмаРежиссер: Кеннет БранаВ ролях: Кеннет Брана, Мишель Пфайффер, Дэйзи Ридли, Джуди Денч, Пенелопа Крус, Уиллем Дэфо, Джош Гад, Люси Бойнтон, Сергей ПолунинБританский режиссер Кеннет Брана, известный своими экранизациями произведений Уильяма Шекспира, на этот раз замахнулся на Агату ихнюю Кристи и ее ставший давно классическим «экспресс». VIP-поезд, элитная тусовка, замкнутое пространство, убийство, Эркюль Пуаро, игры разума – вот то вот все. «…Вокруг люди всех классов, всех национальностей, всех возрастов. В течение трех дней эти совершенно чужие друг другу люди неразлучны — они спят, едят под одной крышей. Проходит три дня, они расстаются с тем, чтобы никогда больше не встретиться, и каждый идет своим путем».Прелести фильму добавляет участие в нем, кроме самого Кеннета, Мишель Пфайффер, Дэйзи Ридли, Пенелопы Крус, Уиллема Дэфо и прочих потенциальных злодеев.В общем, «невозможное случиться не может, поэтому оно должно стать возможным, несмотря ни на что».Где посмотреть:Кинотеатр «8 ½» (ул. Донец-Захаржевского, 68): 10:40, 12:40, 14:30, 17:50, 19:20, 21:40, 22:30Кинотеатр «Кинолэнд» (пр. 50-летия ВЛКСМ, 54): 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 11:40, 13:55, 15:15, 16:15, 16:55, 18:35, 19:15, 19:50, 20:55, 21:25, 23:15Кинотеатр Palladium Cinema (пер. Костюринский, 2): 12:25, 14:20, 16:15, 20:05, 22:00Киноцентр «Познань» (ул. Академика Павлова, 160): 13:00, 16:40, 19:00, 21:20Киноцентр «Киев» (бульвар Юрьева, 1): 10:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40, 22:30Кинотеатр «Парк» (ул. Сумская, 81): 14:00, 16:05, 18:05, 20:05, 22:00Кинотеатр им. А. Довженко (ул. 23-го Августа, 61): 12:00, 16:20, 18:40, 20:30«Планета Кино IMAX» (ул. Академика Павлова, 44Б): 10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30, 23:15(США, 2017)Жанр: триллерРежиссер: Уилл ВерникВ ролях: Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Келли Дэлсон, Дэн Дж. Джонсо, Джон Иерарди, Ирис Чунг, Даррел Черни, Кэти, Дайан ТомлинМодные нынче квест-комнаты могут быть не столь безопасными, как кажется. По крайней мере, Тайлер, получивший в подарок на день рождения посещение «лабиринта», такого эффекта точно не ожидал. В процессе выполнения заданий его девушка Кристин, преподнесшая ему столь оригинальный презент, исчезает – и появляется в неглиже на экране, причем явно не по своей воле. В общем, имениннку и его приятелям придется вывернуться наизнанку, чтобы спасти инициаторшу праздника.Где посмотреть:Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 22:00«Планета Кино IMAX» (ул. Академика Павлова, 44Б): 22:00(Франция, Бельгия, 2017)Жанр: триллер, драма, мелодрамаРежиссер: Франсуа ОзонВ ролях: Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет, Мириам Буайе Доминик Реймон, Фанни Сэйдж, Жан-Эдуард Бодзяк, Антуан Де ла Мориньер, Жан-Поль Мюэль, Кейсли ГотьеЧудный и чудной Франсуа Озон рассказывает историю о красавице Хлое и ее психоаналитике Поле, который, очевидно, просто первым надел халат и потому стал считаться доктором. В конце концов выясняется, что любовник Хлои был двуличным существом. Неожиданно, не правда ли?Где посмотреть:Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 23:35И в жизни, и на сцене часто бывает, что романтическая комедия со временем превращается в трагифарс – и наоборот.Жанр: трагифарсРежиссер: Вадим МирошниченкоИстория эксцентрической семейки, члены которой постоянно попадают в необычные ситуации.Как известно, семейное счастье вполне возможно и без штампа в паспорте, а его наличие никого не спасает от нелюбви и взаимных обид.— Что касается главного героя, на сцене мы видим одного человека — серьезного и богатого, но в финале спектакля мы понимаем, что он трус: он пытается освободиться от семьи, от обязанностей обманом, — говорит о своем персонаже актер Данила Ищенко. — Но в итоге ничего хорошего не получается — результат не такой, как хотел бы герой. Все нужно делать вовремя. Если семейные отношения не складываются, не стоит пытаться кого-то обмануть: нужно решать проблему здесь и сейчас.— Это спектакль не о любви, а о глухоте, о том, что каждый идет к своей цели, не слыша окружающих. Поэтому и грустное, и смешное в пьесе перемешано, — добавляет режиссер и автор пьесы Вадим Мирошниченко. — Но я не хочу, чтобы все заканчивалось, как в трагифарсе, когда один страдает, а остальным весело, поэтому я переписал финал — чтобы оставалось ощущение надежды, оптимизма, веры в людей.Где посмотреть:Харьковский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Пушкина (ул. Чернышевская, 11): 11 ноября, 19:00Театр «Новая сцена»Жанр: романтическая комедияРежиссер – Николай ОсиповАктеры: Наталья Иванская, Сергей Дзялик, Ольга СолонецкаяКто такой муж на час? Обычно под этим словосочетанием подразумевается мастер на все руки, которого вызывают на дом для мелкого ремонта. В данном же случае бывшему актеру, а нынче декоратору Джеку, который работает на вилле богатого семейства, предстоит капитально отремонтировать любовную лодку, которая разбилась даже не о быт, а о любовный риф супружеской измены. Для этого Джеку предстоит тряхнуть актерской стариной и притвориться на некоторое время мужем хозяйки дома, чтобы настоящий благоверный не узнал о наличии в ее жизни любовника. Ведь именно об этом спешит поведать главе семейства оскорбленная и униженная жена любителя походов налево. Что из того выйдет? Будем посмотреть. Скучно точно не будет!Где посмотреть:Дом Актера (ул. Манизера, 3): 11, 12 ноября, 19:00Не поленитесь потратить пару часов свободного времени - возможно, инфформация, полученная за это время, может буквально перевернуть устоявшуюся жизнь.Все, что вы хотели узнать об образовании за границей, но боялись спросить, можно узнать, посетив выставку «Образование за рубежом», которую организовывает компания STUDENT TRAVEL UKRAINE.Где посмотреть:Premier Palace Hotel Kharkiv (пр. Правды, 2): 11 ноября, 11:00