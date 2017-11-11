Какой будет цена на овощи в Харькове с наступлением холодов

Что подешевело?

По данным Алексея Дорошенко, в целом по Украине в октябре упали цены на гречку – на 2,5 грн за килограмм, на сахар — на 1,7 грн, на свинину – на 1,3 грн, на морковь – на 1 грн, на капусту – на 90 коп., лук и куриную тушку – на 80 копеек за килограмм.

В частности, по словам экспертов, подешевели овощи. Долго ли продлится падение цен и когда ждать подорожания?По данным эксперта аграрных рынков УКАБ Евгения Дворника, в октябре стоимость овощей борщевого набора, как и прогнозировалось, продолжала снижаться. Так, средний уровень закупочных цен на картофель снизился на 7% по сравнению сентябрем, капусты – на 16 %, моркови – на 12 %, лука – на 15 %. А вот стоимость свеклы не изменилась.По его прогнозам, в ноябре можно ожидать стабилизации цен на овощи и фрукты. Поскольку пик производства уже прошел, колебание цен возможно в пределах 10%.— Производители еще продолжают продавать свой урожай, не закладывая его в хранилища. Но как только процесс, как говорится, пойдет, – это неминуемо отразится на повышении цен с наступлением холодов, — добавил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.По словам Алексея Дорошенко, после заявлений премьер-министра о необходимости снизить цены на мясо это вид продукции действительно несколько подешевел, в частности курятина.— Наибольшее снижение цены на свинину произошло на малой родине Владимира Гройсмана, в Винницкой области — отметил он.В свою очередь, Евгений Дворник утверждает, что снижение закупочных цен на свинину и снижение спроса на курятину привели к незначительному уменьшению цены – 1,9% и 0,5% соответственно. В то же время цены на говядину показали незначительный рост.— На рынке мяса наблюдается сезонное увеличение производства, поскольку домохозяйства начинают вырезать скот из-за роста расходов на содержание. В то же время спрос со стороны мясоперерабатывающих предприятий растет перед началом заготовки продукции на новогодние и рождественские праздники, — поясняет эксперт УКАБ. — Поэтому на рынке мяса стоит ожидать колебания цен в пределах 3-5%.Стоимость молока, по его словам, в октябре выросла на 2,3%, и будет продолжать демонстрировать незначительный рост под воздействием фактора сезонности.— Стоимость бакалейных продуктов преимущественно снижалась, — отмечает эксперт аграрных рынков УКАБ Евгений Дворник. – Они и в дальнейшем будут показывать преимущественно нисходящий ценовой тренд в пределах 2-4% под влиянием увеличения производства. А вот цена на масло повысилась – из-за девальвации гривны.По словам генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, среди причин снижения цены на продукты есть как внутренние тенденции, так и мировые.— Например, стоимость сахара и сливочного масла снижается во всем мире, поэтому мы видим удешевление сахара и на своих продуктовых прилавках, — говорит эксперт. – Что же касается снижения цены на сливочное масло, до нас она еще не дошла. Стоимость гречки была настолько переоценена, что спрос на нее продолжает падать на фоне значительного увеличения предложения.По словам Евгения Дворника, для большинства продуктов потребительской корзины в качестве стимулирующего фактора роста цен выступал курс гривны, который демонстрировал незначительное послабление.Какой будет цена на яйца, эксперты даже прогнозировать не берутся.— Украинские птицепроизводители не научились работать планово, чтобы на протяжении года цена менялась несущественно. Сначала покупатели значительно переплачивают за куриные яйца, а когда цена на них превышает покупательную способность, производители долгое время работают в убыток в связи с тем, что не могут стабилизировать цену после падения. Ни покупателям, ни производителям это не идет на пользу, — считает Алексей Дорошенко. — Но в этом году мы снова наблюдаем ценовые горки. На конец октября этого года цена на куриные яйца практически такая же, как и год назад. Следует напомнить, что в прошлом году стоимость за десяток снизилась с начала ноября до начала декабря на 15%.По словам эксперта, учитывая годовую инфляцию, можно было бы прогнозировать еще некоторый рост цены на куриные яйца, который вряд ли будет превышать 30 гривен. Но…— В то же время стоит напомнить, что после роста цены, который происходил осенью прошлого года, уже с 31 октября 2016-го по 28 февраля 2017-го она снизилась сразу на 37% и продолжала снижаться до середины 2017 года. В начале нынешнего года снижению цены способствовал запрет украинского экспорта в ряд стран. Поэтому сказать сейчас, сколько будет стоить этот продукт, практически невозможно, поскольку вероятно как продолжение роста, так и сильное падение цены, — разводит руками эксперт.