Военные назвали дату окончания осеннего призыва 11 ноября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

В Харьковской области около 15 тысяч юношей уклоняются от призыва на военную службу. В отношении злостных уклонистов начато уголовное производство.

Военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин сообщил: тех, кто более года не приходит в военкомат, изменив место жительства, объявили в розыск.



По словам военкома, три с половиной тысячи юношей попали в список недавно. Их в розыск не объявляли, пока что военные комиссары ведут работу самостоятельно.



Как уточнил помощник харьковского областного военного комиссара, майор юстиции Владимир Новиков, осенью 321 призывник за нарушения воинского учета привлечен к административной ответственности, в отношении семи человек – начато уголовное производство. Весной к административной ответственности привлекли 309 парней, уголовные дела возбуждены в отношении 17.



– В целом вынесено 5394 постановления о нарушении воинского учета. В числе нарушителей - 141 руководитель предприятия. В отношении 69 руководителей материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, – говорит Владимир Новиков.