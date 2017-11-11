Харьков

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Военные назвали дату окончания осеннего призыва

Военные назвали дату окончания осеннего призыва
В Харьковской области около 15 тысяч юношей уклоняются от призыва на военную службу. В отношении злостных уклонистов начато уголовное производство.
Военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин сообщил: тех, кто более года не приходит в военкомат, изменив место жительства, объявили в розыск.

По словам военкома, три с половиной тысячи юношей попали в список недавно. Их в розыск не объявляли, пока что военные комиссары ведут работу самостоятельно.

Как уточнил помощник харьковского областного военного комиссара, майор юстиции Владимир Новиков, осенью 321 призывник за нарушения воинского учета привлечен к административной ответственности, в отношении семи человек – начато уголовное производство. Весной к административной ответственности привлекли 309 парней, уголовные дела возбуждены в отношении 17.

– В целом вынесено 5394 постановления о нарушении воинского учета. В числе нарушителей - 141 руководитель предприятия. В отношении 69 руководителей материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, – говорит Владимир Новиков.

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