В Харькове реконструкцию переезда поручили подозрительному подрядчику 11 ноября 2017 г. Альбина Конь 0 0

Прокуратура Харьковской области через суд требует расторгнуть незаконный договор подряда на реконструкцию трамвайного переезда.

Харьковская местная прокуратура №1 направила в хозяйственный суд области исковое заявление о признании недействительными конкурсных торгов, проведенных минувшим летом, а также договора подряда на реконструкцию трамвайного переезда стоимостью 12,5 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.



По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, изучив официальную электронную систему публичных закупок Prozorro, прокуратура выявила закупку, где все тендерные предложения участников не соответствовали обязательным требованиям к документации и действующему законодательству.



В частности, участники не дали информации о наличии оборудования и материально-технической базы, работников соответствующей квалификации, документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных работ.



По закону торги должен был отменить заказчик. Однако этого не произошло – торги состоялись. Более того, с победителем заключили договор подряда.



Сейчас иск находится на рассмотрении суда.