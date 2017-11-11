Происшествия

  • 83
    •  / 

В Харькове реконструкцию переезда поручили подозрительному подрядчику

В Харькове реконструкцию переезда поручили подозрительному подрядчику
Прокуратура Харьковской области через суд требует расторгнуть незаконный договор подряда на реконструкцию трамвайного переезда.
Харьковская местная прокуратура №1 направила в хозяйственный суд области исковое заявление о признании недействительными конкурсных торгов, проведенных минувшим летом, а также договора подряда на реконструкцию трамвайного переезда стоимостью 12,5 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, изучив официальную электронную систему публичных закупок Prozorro, прокуратура выявила закупку, где все тендерные предложения участников не соответствовали обязательным требованиям к документации и действующему законодательству.

В частности, участники не дали информации о наличии оборудования и материально-технической базы, работников соответствующей квалификации, документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных работ.

По закону торги должен был отменить заказчик. Однако этого не произошло – торги состоялись. Более того, с победителем заключили договор подряда.

Сейчас иск находится на рассмотрении суда.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей11 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4731 грн
100 USD 2651.67 грн
100 EUR 3090.26 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи