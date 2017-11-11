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Студент Каразинского университета награжден орденом

Студент Каразинского университета награжден орденом
Награда нашла героя через три с лишним года. В 2014 году тогда еще не студент, а боец АТО, будучи раненым, вывез на полуразваленном бэтээре побратимов из Иловайского котла.
Студент факультета геологии, географии, рекреации и туризма Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Александр Федосьев отмечен орденом «За мужество» III степени. Александра наградили, говоря официальным языком, за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий, образцовое исполнение служебных обязанностей.

«Я – украинец!»


— Родился Саша в 1991 году, сейчас ему 26 лет, — рассказывает о своем студенте декан факультета геологии, географии и туризма ХНУ им. В.Н. Каразина Вилина Пересадько. — Отец у Саши кореец, а мама молдаванка. Но если вы спросите у него, кто он по национальности, не задумываясь скажет: «Я — украинец!». Да и разговаривает на чистейшем украинском языке.

По словам Вилины Пересадько, Александр воюет с 2014 года, а до этого был миротворцем.

— Саша был ранен дважды. И орден «За мужество» — не единственная его награда. Раньше он был награжден тремя боевыми медалями, — рассказывает декан. — А этот орден он получил за то, что, будучи раненым, вывез раненых бойцов АТО из окружения под Иловайском – на полусломанном бэтээре, на котором не было ни башни, вообще ничего. Они вырвались из окружения! Сам он мальчишка худенький, щупленький, невысокого роста — около 165 сантиметров, но жилистый. И сила воли у парня просто неимоверная. Во время второго ранения он потерял обе ноги. Одну врачи собрали и, можно сказать, пришили, а вторую спасти не удалось.

Саше поставили отечественный протез, однако прослужил он недолго — просто рассыпался. Демобилизовавшись, парень без дела не сидел — надо было зарабатывать деньги на проживание. По словам Вилины Пересадько, у Александра есть младшая сестра, которую он обожает до невозможности и всячески ей помогает. Сейчас благодаря волонтерам ему поставили американский протез.

— Так Саша и попал в Харьков — волонтеры привезли его в харьковский институт протезирования, где ему установили нормальный протез вместо прежнего, — говорит Вилина Пересадько.

На занятия ходит пешком




В этом году Саша поступил на геологическое отделение факультета геологии, географии, рекреации и туризма ХНУ им. В.Н. Каразина.

— Поскольку он демобилизован, участник АТО и инвалид, то результатов ВНО от него не требовалось — он сдавал экзамены. И, кстати, очень успешно, — вспоминает Вилина Пересадько. — Приехал заранее, проштудировал всю нашу библиотеку. Сначала он хотел учиться и работать, то есть пойти на заочную форму обучения, но мы убедили, что нужно на стационар, поскольку это совершенно разный уровень образования. И надо сказать, учится он весьма неплохо, занятия не пропускает. Единственный раз — когда был на реабилитации. И что меня поразило — он ушел туда с рабочей тетрадью по моему предмету — топографии.

Саша родом из Одесской области, поэтому обитает в университетском общежитии — на улице Отакара Яроша.

— Живет с нашими ребятами. Ему там нравится. Хлопцы нормальные, все прекрасно понимают — не жалеют, но и не напрягают его, — рассказывает Вилина Пересадько. — Он частенько ходит на занятия пешком.

Мужественный, но очень чувствительный




Огромную силу воли и мужество 26-летний студент, по словам декана, проявил не только на войне.

— Помню, перед экзаменами пришел ко мне, чтобы взять книги для поступающих, в шортах, не скрывающих протез. Я говорю: «Саша, комфортно себя чувствуете? Наверное, нет?» А он мне: «Вилина Анатольевна, вы знаете, мне действительно не очень удобно. Но я — волонтер, и наблюдаю, как многие ребята комплексуют. Так вот пусть видят, что ничего страшного в этом нет». Саша участвовал  в «Играх непокоренных». Сразу после поступления поехал на соревнования в Одессу. И победил. У нас есть фотографии, на которых запечатлено, какие он поднимает неимоверные гири, помогает другим ребятам. При этом удивительно скромный мальчик.

А вот жалости к себе Александр не переносит, хотя сам очень чувствительный.

— Когда наши потрясающе красивые девчонки-геологини поздравляли его с награждением — вручили огромный букет цветов, конфеты, аплодировали и кричали «Слава!», чуть не сорвав мне лекцию, — казалось, что Сашка сейчас разрыдается, — с улыбкой рассказывает Вилина Пересадько. — Он вообще не ожидал, что ребята так отнесутся к его награждению — пришел на пары, абсолютно ни о чем не подозревая. То, что его официально поздравили ректор Виль Бакиров, преподаватели — это одно, но когда целый факультет, да еще с такой теплотой — это совсем другое…

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