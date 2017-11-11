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Скоро на ТВ – линейка классики мирового кино: лучшие фильмы и любимые актеры

Скоро на ТВ – линейка классики мирового кино: лучшие фильмы и любимые актеры
«Интер» приглашает своих телезрителей на встречу с кумирами. С 12 ноября на телеканале стартует линейка классики мирового кино – «Знакомые все лица».
Каждое воскресенье в дневном эфире "Интера" - лучшие фильмы и любимые актеры. Пьер Ришар, Луи де Фюнес, Софи Марсо, Адриано Челентано, Орнелла Мути, Жан Маре и Ален Делон - в такой замечательной компании точно скучать не придется!

Открывает линейку любимой классики на "Интере" одна из лучших романтических комедий всех времен. В воскресенье, 12 ноября, в 13:00 зрителей ждут темпераментный Адриано Челентано и обворожительная Орнелла Мути - в кинофильме "Укрощение строптивого". Сценарий картины писался специально для Адриано Челентано. В финале фильма звучит песня в исполнении актера "Innamorata, incavolata a vita", которая после премьеры комедии стала в Италии национальным хитом. "Укрощение строптивого" - первая совместная работа Челентано и Мути. После выхода на экраны этого фильма для миллионов зрителей они стали любимой кинопарой и спустя год снова сыграли вместе в комедии "Безумно влюбленный". Кстати, в "Укрощении строптивого" страсти кипели не только в кадре, но и за кадром:  на съемках фильма между экспрессивным Челентано и роковой красоткой Мути завязался настоящий роман, который продлился несколько лет.

В следующее воскресенье, 19 ноября, в 12:00 на телеканале "Интер" смотрите сразу две романтические комедии - "Бум" и "Бум-2", которые сделали знаменитой юную Софи Марсо. За главную роль в этих фильмах она получила французскую кинопремию "Сезар" в номинации "Лучший дебют и самая многообещающая актриса". В "Бум" 14-летняя Софи попала случайно. На кастинг фильма режиссера Клода Пиното девушка пришла, чтобы составить компанию своей подруге. Неожиданно Марсо прошла кинопробы и получила главную роль в картине.

Также в рамках линейки "Знакомые все лица" зрители "Интера" увидят комедии с прекрасным французским актером Пьером Ришаром: "Игрушка", "Укол зонтиком", "Не упускай из виду", "Высокий блондин в черном ботинке" и "Возвращение высокого блондина". Поклонников Алена Делона в эфире телеканала ждут кинофильмы "Двое в городе", "Смерть негодяя" и "Борсалино". А ценителей комедийного таланта Луи де Фюнеса - лента "Оскар" и легендарная трилогия "Фантомас", "Фантомас против Скотланд-Ярда", "Фантомас разбушевался", в которой также сыграл и Жан Маре.

Не пропустите! Каждое воскресенье в дневном эфире "Интера" телезрителей ждут любимые фильмы, незабываемые встречи и - "Знакомые лица"!

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