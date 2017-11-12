В харьковских отделах РАГС начали регистрировать место проживания новорожденных 12 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Регистрацию места проживания новорожденного теперь можно оформить в районных отделах регистрации актов гражданского состояния Харькова.