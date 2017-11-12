Под Харьковом охотник застрелил своего товарища 12 ноября 2017 г. источник 0 0

11 ноября в районе поселка Боровая Харьковской области 55-летний мужчина застрелил своего односельчанина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в регионе, охотник выстрелил с расстояния около 40 метров в фигуру, которую принял за зайца. В результате пули попали в голову и спину его 54-летнего знакомого, обрабатывавшего в кустах тушку ранее убитого зайца. Скорая констатировала смерть мужчины от полученных ранений.



По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "убийство по неосторожности", охотнику может грозить до пяти лет лишения свободы.



Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил в своем Facebook, что причиной трагедии стало полное пренебрежение правилами охоты.



"В результате пострадали две семьи: одни потеряли единственного кормильца и готовятся хоронить отца и мужа, а другая семья ждет следствия и суда", - написал Аброськин.