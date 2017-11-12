Где прячутся мясные сосиски 12 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Сосиски и сардельки являются для многих любимым продуктом. К сожалению, недобросовестные производители без зазрения совести пользуются слабостью покупателей, стремясь упростить производство и снизить стоимость продукции.