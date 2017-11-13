Обзор новостей за 6—12 ноября: самое важное в Харькове, в Украине и в мире за неделю (аудио)

Вторая неделя самого, пожалуй, депрессивного месяца в году прошла в формате такого же унылого настроения: докапывались до богатств, судили сепаратистов, увольняли министров… В общем, скандалы, интриги, расследования… Но были и позитивные моменты.
В аудиоподкасте звучат произведения
Андрея Кузьменко «Сам собі країна», Андрея Усугубина «Неля» (пародия) и Джона Кендера Money из мюзикла Cabaret
в исполнении Лайзы Миннелли и Майкла Йорка
В понедельник разразился оффшорный скандал с участием… всех. Международный консорциум журналистских расследований обнародовал документы, которые показывают скрытые финансовые операции крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа, бывших и действующих украинских и российских чиновников (куда ж без них?) и даже королевы Великобритании Елизаветы II. В частности, около £10 млн из частных состояний английской королевы инвестированы в оффшоры. Среди прочих «газпромов», «нафтогазов» и «адидасов» фигурирует и набивший оскомину «Рошен». Масштабное журналистское расследование, которое назвали Paradise Papers («Документы из райских островов»), выявило, что богатеи Земли запрятали в офшорах почти €8 трлн. Более €600 млрд ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ. Такими убежищами были 19 по большей части островных государств, в частности, Бермудские, Каймановы, Кука, Багамы, Аруба, Антигуа, Вануату, Тринидад и Тобаго (куда ж без Тобаго?), Самоа, Доминика и другие. А спрятанных денег, как подсчитали экономисты, хватило бы, чтобы выдать каждому жителю планеты по тысяче евро наличными, отправить на 4,5 года в школу всех детей, которые не имеют доступа к образованию, кормить в течение 61-го года всех, кто сегодня не доедает.
Так понедельник и прошел.
Вторник запомнился приговором печально популярному харьковскому сепаратисту Сергею Юдаеву. За организацию массовых беспорядков, захват и поджог Харьковской облгосадминистрации и разгром телекомпании (все это было в апреле 2014 года) суд… отпустил лидера так называемого Антимайдана. Поначалу, правда, суд вынес обвинительный приговор с наказанием в виде восьми лет лишения свободы. Одновременно судья применила к обвиняемому закон об амнистии, и его освободили в зале суда. С обретением свободы Юдаев, однако, не стал мешкать и тут же исчез. А потому его объявили в розыск по «более другому» криминальному поводу.
Кстати, дело другой скандально популярной личности – экс-мэра Славянска Нели Штепы могут снова начать слушать заново в пятый раз. В сентябре ей изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением браслета. Однако теперь все дело в судебной процедуре – должен решиться вопрос с новым председательствующим судьей, и станет ясно, сможет ли коллегия продолжать дальше слушать дело или придется начинать все сначала.
В тот же день Верховная Рада собралась уволить еще одну популярную личность – Арсена Авакова. Депутаты рассмотрели проект постановления, которым было предложено отправить министра в отставку в рамках расследования «дела о рюкзаках». Предложение набрало, можно сказать, мизерное количество голосов. А потому Аваков остался на своей должности нетронутым. И по случаю 7 ноября презентовал книгу собственного сочинения про Ильича. Как говорится, судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
8 ноября вступил в силу очередной этап квотирования национального телерадиоэфира. И теперь уже каждая третья песня на радио должна быть украинской. Радиостанции этот факт приняли к сведению, потому как давно готовы. Неленивые музреды запаслись отечественной продукцией на 75% (в единицах измерения закондателей). А у некоторых радиостанций – так и вовсе 100-процентное украиноязычное вещание и им, как они говорят, «ті квоти по цимбалах».
Квоты, оно, конечно, хорошо и бесспорно – ибо, если взять опыт «загнивающего Запада», на тамошних радиостанциях и телеканалах никто даже не додумывается, что можно вещать другим языком, отличным от государственного. Поэтому там вопрос квот как-то не стоит. Но в нашем конкретно взятом аспекте есть еще и другая сторона. УДЦР (контора, занимающаяся расчетом радиочастот), похоже, слишком настойчиво выполняет свои обязанности, чтобы, не дай бог, украинские передатчики не создали помех другим радиостанциям и телеканалам, особенно зарубежным, а потому больше 100 Ватт – ни-ни! В то время, как зарубежные передатчики (понятно из какого «зарубежа») «лушпанят» сотнями киловатт своей кремлевской пропаганды в том числе и по украинской территории, чихая на всяческие общепринятые нормы. И вот как тут не вспомнить пресловутую «зраду»?..
А тут еще подарочек от родных отечественных «телевизорщиков»: «они» (гипотетические) решили повысить плату для провайдеров с начала следующего года. Гипотетические, потому что все отнекиваются и ни о чем подобном, типа, не знают… Но ушлые провайдеры в тот же день объявили о повышении цен та кабельное ТВ с нового года до 50 гривен в месяц с каждого абонента. А это, на минуточку, повышение на 300%. Кстати, очень хотелось бы узнать мнение по этому поводу Антимонопольного комитета.
В четверг страна отметила День украинской письменности и языка. Праздник учрежден в 1997 году. Согласно православному календарю это день чествования памяти преподобного Нестора Летописца – последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Традиционно в этот день в эфире «Украинского радио» транслировался Всеукраинский диктант национального единства, который, кто хотел, мог написать. Естественно, не обошлось без «официоза»: возложения цветов к памятникам классиков украинской литературы, награждения лучших популяризаторов украинского слова, поощрение книгоиздательств, выпускающих литературу на украинском языке.
С пятницы Харьков стал немного немецким – традиционные Недели Германии в Харькове в этом году посвящены 25-й годовщине украино-германских дипломатических отношений. Немного дольше – 27 лет – продолжаются побратимские отношения между Харьковом и Нюрнбергом. В этом году организаторы предлагают ряд интересных и полезных мероприятий: открытие выставок и муралов, конкурсы детского рисунка и студенческих проектов. Все они не только «перелинковывают» украинскую и немецкую культуры, но и создают горизонтальные связи между коллегами и людьми с общими интересами в обеих странах.
И про деньги. Связано это с «оффшорным парадом» или нет, но Национальный банк поделился новостью о том, что в Украине выросла денежная масса. Относительная цифра, конечно, может показаться совсем мизерной – всего лишь на 0,1%, но в абсолютных единицах рост составила 1 триллион 12 миллионов гривен. Соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков, так и сокращением остатков по депозитам, что преимущественно связано с изъятием бизнесом валютных вкладов, поясняют в НБУ.
В этом отношении Верховный суд снова разрешил потребительское валютное кредитование населения. При этом напомнил, что единственным средством платежа в Украине является гривна, а потому сам кредит должен предоставляться именно в нацональной денежной единице. Устанавливать валютную привязку в договоре к доллару, евро или другой денежной единице можно исключительно по официальному курсу Нацбанка. Никаких наличных, коммерческих или других «своих» курсов быть не может. Валютное кредитование физлиц было запрещено в Украине с ноября 2011 года. Теперь кредиторы могут продолжить активно пользоваться этим решением суда, даже несмотря на то, что оно, по мнению специалистов, несколько неоднозначное.
Выходные дни – время не только для отдыха и развлечений, но и для получения полезной информации. Кроме широко развернувшихся в Харькове немецких событий свои мероприятия предложили кино, театры и выставки.