Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Луи Пастера, 200 (п. №3, стояк) до 17:00 13.11.17 г., пр. Александровский, 120 (п. №2, стояк) до 20:00 13.11.17 г.

Киевский район: ул. Алчевских (Артема), 1 до 20:00 13.11.17 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 93 до 13:00 13.11.17 г., Салтовское шоссе, 155/93 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 68 (п. №1, стояк), ул. Маршала Батицкого, 29 (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в (п. №5, стояк) до 20:00 13.11.17 г.

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 17/1 (п. №2, стояк) до 20:00 13.11.17 г.

Новобаварский район: ул. Власенко, 9 (п. №4), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103-а (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 13.11.17 г., ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 7 (п. №1), пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №4)  до 20:00 13.11.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 180 (кор. №2, п. №3, стояк) до 20:00 13.11.17 г.

Слободской район: пер. Забайкальский 3(п. №1, стояк), ул. Плехановская, 145 (п. №1, спаренный стояк), ул. Зерновая, 53-б (п. №3, стояк) до 20:00 13.11.17 г.

Холодногорский район: ул. Инициативная, 4 (п. №1, стояк) до 17:00 13.11.17 г., ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №1, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 46 (п. №3, стояк) до 20:00 13.11.17 г.

Шевченковский район: ул. Мирная, 11 (п. №1) до 17:00 13.11.17 г., ул. 23 Августа, 4 (п. №2, стояк), пр. Победы, 78-б (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 86 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 350, 352, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 18-36-а (ч/с) до 20:00 13.11.17 г.

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