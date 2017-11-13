Вспышку гепатита на Харьковщине вызвала вода из колодца 13 ноября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

В инфекционном отделении Балаклейской центральной клинической районной больницы продолжают лечение десять жителей пгт Андреевка Балаклейского района, заболевших гепатитом А. Двое больных лечатся амбулаторно.

Всего, по данным ГУ «ХОЛЦ МОЗ Украины», по состоянию на 9 ноября в Андреевке зарегистрированы 23 заболевших вирусным гепатитом А, в том числе 13 из семейных очагов.



Вспышка вирусного гепатита А произошла в Андреевке в октябре. По словам главного специалиста отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Харьковского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Екатерины Гентош, одним из факторов возникновения вспышки послужила питьевая вода неудовлетворительного качества из источника децентрализованного водоснабжения – т. е. колодца общественного пользования.



По данным Екатерины Гентош, на сегодняшний день в Харькове нет колодцев общественного пользования. Источники децентрализованного водоснабжения представлены 13 родниками: в Шевченковском районе — Саржин Яр на (ул. Отакара Яроша), Алексеевская балка (ул. Клочковская); в Киевском районе – Манжосов Яр, ул. Минераловодская, пос. Олешки; в Холодногороском районе - парк «Юность» (Полтавский шлях, 198); в Московском районе – ул. Тимуровцев, 46, 25; Китлярчин яр (ул. Бучмы); в Немышлянском районе - Петренки-1, Петренки-2, Петренки-3.



С целью проведения государственного мониторинга окружающей среды Харьковским городским филиалом ГУ «ХОЛЦ МОЗ Украины» проводится лабораторный контроль качества питьевой воды из харьковских источников.



– Тем не менее родниковая вода, выходящая на поверхность, а также вода, которая используется из индивидуальных колодцев, особенно в условиях мегаполиса, нередко имеет высокий уровень бактериального и вирусного загрязнения, – предупреждает специалист. – Причинами неудовлетворительного качества воды каптажей источников остаются непостоянный состав природных вод в зависимости от времени года, недостаточная их защищенность от загрязнения, проникновение загрязнения выше расположенных водовмещающих горизонтов, поверхностного стока, подземных коммуникаций.



С целью профилактики ряда инфекционных заболеваний, фактором передачи которых может служить вода, Харьковское городское управление ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области настоятельно рекомендует жителям Харькова при употреблении родниковой воды для питья использовать только кипяченую воду или прошедшую дополнительную очистку и обеззараживание.



– Граждане, которые используют воду для питьевых целей из индивидуальных колодцев, могут по собственному желанию исследовать ее в любой аккредитованной лаборатории Харькова, – говорят в Госпродпотребслужбе.