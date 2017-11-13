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Андрею Шевченко могут срезать зарплату

Андрею Шевченко могут срезать зарплату
Федерация футбола Украины рассматривает вариант со снижением зарплат тренерскому штабу сборной Украины, в том числе и главному тренеру "сине-желтых" Андрею Шевченко, по новым предложенным контрактам.
"Сегодня весь этот блок вопросов переведен на уровень принятия решений главным тренером. Конечно же, мы бы хотели оптимизировать любые расходы. Уже есть время проанализировать те или иные возможности для тренерского штаба, сделать вывод о том, как мы будем жить дальше и какие цели будем ставить перед собой, а также с кем мы будем развивать украинский футбол и национальную сборную", - рассказал президент ФФУ Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол".

Отметим, что недавно ФФУ приняла решение продолжить сотрудничество с Шевченко.

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